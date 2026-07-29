* meteorologii anunță patru zile de temperaturi ridicate în întreaga regiune * episodul de căldură nu se oprește în weekend * după 3 august, vremea poate deveni local caniculară

Iașul intră într-o perioadă cu temperaturi în creștere și disconfort termic tot mai accentuat. Maximele vor ajunge la 34 de grade, iar nopțile vor rămâne calde, cu valori care pot urca până la 20 de grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de joi, 30 iulie, ora 10:00, până luni, 3 august, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt valul de căldură și creșterea disconfortului termic. În cea mai mare parte a Moldovei, inclusiv în județul Iași, vremea va deveni călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 30 și 34 de grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade.

Căldura se intensifică de la o zi la alta

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat. Chiar dacă Iașul nu intră, deocamdată, în zona celor mai severe temperaturi prognozate pentru vestul țării, disconfortul termic va deveni tot mai evident spre sfârșitul săptămânii.

La nivel național, maximele vor urca până la 38–39 de grade în Câmpia de Vest. Spre finalul săptămânii, canicula se va extinde în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și, pe arii restrânse, în zonele de câmpie din celelalte regiuni.

Pentru Moldova, prognoza indică valori mai reduse decât în vest, însă perioada lungă cu temperaturi de peste 30 de grade va accentua senzația de căldură, mai ales în orașe, pe suprafețele puternic betonate și în mijloacele de transport fără climatizare.

Meteorologii avertizează că episodul de căldură nu se va încheia luni dimineață. Valul va persista în intervalul 3–9 august și se va intensifica. În Moldova, vremea poate deveni local caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Prognoza națională pentru primele zile ale lunii august indică extinderea caniculei în tot mai multe regiuni și șanse foarte reduse de ploaie.

Dan DIMA