* de la săpătură și cuvă până la filtrare, încălzire și amenajarea grădinii, fiecare dotare umflă devizul * în comunele din jurul municipiului, cererea a atras zeci de executanți, iar proiectele complete ajung să coste cât o garsonieră

Piscina din curte nu mai apare doar în proiectele vilelor de lux. Constructorii, furnizorii de echipamente și echipele de instalații au început să promoveze intens asemenea amenajări în Iași, Valea Lupului, Miroslava, Bârnova, Rediu și Aroneanu. Prețul bazinului este însă doar începutul: proprietarul plătește săpătura, structura, instalațiile, apa, energia, substanțele și întreținerea sezonieră.

Oferta publică este consistentă. Platforma Daibau prezintă 15 rezultate pentru furnizori care acceptă lucrări în Iași și în zona extinsă. Lista cuprinde atât societăți locale, cât și constructori din alte județe care se deplasează pentru proiecte mai mari. Separat, în Iași funcționează firme specializate în construcția, modernizarea și întreținerea piscinelor, unele cu o experiență declarată de peste 15 ani. Lor li se adaugă echipele care își promovează serviciile prin anunțuri, firmele generale de construcții și furnizorii naționali de piscine prefabricate. Prin urmare, ieșenii pot solicita oferte de la zeci de operatori, dar nu toți execută integral lucrarea, de la proiect și săpătură până la punerea în funcțiune.

O piscină de familie poate costa între 30.000 și 70.000 de lei

Prețul depinde de dimensiune, structură, teren, finisaje și echipamente. O piscină îngropată de 8 metri lungime și 4 metri lățime, una dintre dimensiunile cele mai cerute pentru gospodăriile individuale, nu are un tarif unic. Estimările pentru proiectele solicitate pe piață indică intervale cuprinse între aproximativ 21.700 și 72.450 de lei pentru bazine de 8x4 metri. Pentru un proiect care include montarea linerului, instalația de filtrare, conductele, pompa, filtrul, testele de etanșeitate și punerea în funcțiune, estimarea urcă la aproximativ 32.600–54.300 de lei. Un bazin mai mare, de 8 pe 5 metri, realizat din beton sau finisat cu liner, poate ajunge între 60.800 și 101.400 de lei.

Amenajarea completă poate trece de 100.000 de lei

Prețurile generale pentru excavarea, livrarea și montarea unei piscine sunt estimate între 500 și 1.400 de lei pe metru pătrat, în funcție de tehnologia utilizată. Piscinele din beton, cu hidroizolație și placări ceramice, se află în partea superioară a grilei de preț.

La deviz se adaugă opțiunile care transformă bazinul într-o amenajare premium: pompa de căldură, iluminatul subacvatic, sistemul de electroliză cu sare, dozarea automată a substanțelor, cascada, înotul contra curentului, prelata automată sau acoperirea retractabilă.

Numai echipamentele pot costa mii de lei. În oferta unui furnizor din Iași, filtrele pentru piscine rezidențiale sunt afișate la prețuri cuprinse între 654 și 3.900 de lei, iar încălzitoarele electrice pornesc de la aproximativ 3.000 de lei și depășesc 8.000 de lei.

Cu terasa din jur, piatra naturală, dușul exterior, mobilierul și amenajarea peisagistică, o piscină de familie poate trece fără dificultate de pragul de 100.000 de lei.

Peste 1.000 de lei pentru prima umplere

O piscină de 8x4 metri, cu adâncimea de 1,5 metri, are un volum teoretic de aproximativ 48 de metri cubi. În realitate, cantitatea poate fi ceva mai mică, deoarece apa nu ajunge până la marginea bazinului. De la 1 ianuarie 2026, ApaVital aplică un preț de 11,81 lei pentru un metru cub de apă potabilă, TVA inclus. Numai apa necesară umplerii unui bazin de 48 de metri cubi costă aproximativ 567 de lei. Pentru utilizatorii de la case, ApaVital precizează că serviciile de canalizare și epurare sunt facturate în proporție de 80% din cantitatea de apă consumată. La tariful de 11,69 lei pe metru cub, factura totală aferentă consumului necesar umplerii poate trece de 1.000 de lei. Situația concretă depinde de contract, contorizare și modul de evacuare a apei.

Întreținerea profesională ajunge la 1.800 de lei

Piscina aduce și o factură permanentă. Apa trebuie filtrată, testată și tratată cu clor, algicid, floculant și substanțe pentru corectarea pH-ului. Coșurile și filtrul trebuie curățate, iar fundul bazinului trebuie aspirat. Ofertele orientative pentru o intervenție sau un pachet de întreținere sunt cuprinse între aproximativ 1.087 și 1.811 lei, în funcție de serviciile solicitate.

Proprietarii care se ocupă singuri de bazin plătesc anual aproximativ 500–1.000 de lei pentru tratarea apei și între 300 și 700 de lei pentru consumabile și echipamente de curățare. La acestea se adaugă energia utilizată de pompa de filtrare, iluminat și sistemul de încălzire. Costul anual estimat pentru o piscină medie este de 1.200–2.500 de lei, fără reparațiile importante și fără serviciile profesionale regulate.

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