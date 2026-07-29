* agricultura ieșeană se golește de gospodăriile mici * în numai 13 ani, numărul exploatațiilor a scăzut cu peste 30%, în timp ce terenurile sunt arendate, vândute și adunate de fermele care au bani și utilaje * doar 22 de tineri au obținut finanțare europeană prin ultima sesiune analizată

În satele Iașului, pământul nu dispare, dar proprietarii care îl lucrau se retrag. Între 2010 și ultimul reper statistic disponibil, județul a pierdut peste 42.700 de exploatații agricole. Cele mai multe erau gospodării individuale, dependente de munca familiei și de câteva hectare împărțite în parcele mici.

De la 138.393 la mai puțin de 96.000 de exploatații

În 2010, județul Iași avea 138.393 de exploatații agricole. Recensământul General Agricol din 2020 a mai găsit 96.115, ceea ce înseamnă o scădere de 42.278 de unități într-un singur deceniu.

Ancheta Structurală în Agricultură, cu an de referință 2023, estimează că în județ mai existau 95.658 de exploatații. Diferența față de 2010 ajunge astfel la 42.735 de exploatații. Cifra din 2023 este însă o estimare statistică realizată prin anchetă, nu o numărătoare exhaustivă precum recensământul din 2020. Pentru perioada 2024–2026 nu au fost publicate încă date județene comparabile. Nu au fost închise 42.000 de companii agricole. Aproape întreaga scădere vine din zona gospodăriilor și a fermelor familiale. În 2020, dintre cele 96.115 exploatații din Iași, 95.539 nu aveau personalitate juridică, iar numai 576 funcționau sub forma unor societăți, asociații sau alte structuri juridice. Suprafața medie a unei exploatații ajunsese la numai 3,52 hectare. În spatele acestei medii se află mii de gospodării care cultivă parcele mici pentru consum propriu, pentru animale sau pentru venituri suplimentare.

Pământul este vândut bucată cu bucată

Datele certe arată că suprafața agricolă utilizată s-a redus cu 10.937 de hectare între 2010 și 2020, respectiv cu 3,1%. Această suprafață nu poate fi declarată automat „teren nelucrat”. Unele loturi au fost scoase din circuitul agricol, au intrat în intravilan, au fost ocupate de construcții, și-au schimbat categoria de folosință sau nu au mai fost declarate ca utilizate.

Fragmentarea proprietății se vede direct în piață. În perioada ianuarie–aprilie 2026, în județul Iași au fost înregistrate 520 de oferte de vânzare, care însumau doar 274,14 hectare. Oferta medie avea puțin peste o jumătate de hectar.

Cumpărătorii sunt fermieri care lucrează deja terenul în arendă, proprietari de loturi învecinate și societăți agricole care încearcă să-și comaseze exploatațiile. Printre companiile care au cumpărat parcele în 2026 apar Greenagro Mir SRL, în Șipote, Agricola 96 SA, în Țigănași, și Agro Mediafort SRL, în zona Târgu Frumos.

Nu toate cele 520 de oferte s-au transformat automat în tranzacții. Numărul arată însă presiunea existentă: proprietarii scot la vânzare suprafețe reduse, iar fermele active le adună treptat.

Satele îmbătrânesc, fermele se comasează

Schimbul de generații se produce mult mai lent decât dispariția gospodăriilor agricole.

În sesiunea din 2024 a intervenției DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, ieșenii au depus 41 de cereri, cu o valoare totală de 2,87 milioane de euro. După evaluare, au fost selectate și contractate 22 de proiecte, în valoare de 1,54 milioane de euro. Banii sunt folosiți pentru sere, ferme mixte sau zootehnice, stupine, utilaje și alte investiții necesare pornirii unei exploatații. Cele 22 de contracte reprezintă însă doar beneficiarii unei sesiuni de finanțare, nu totalul tinerilor agricultori din județ. Când bătrânii nu mai pot lucra pământul, variantele sunt puține: îl dau în arendă, îl vând sau îl lasă nefolosit. Ferma de subzistență dispare ca unitate separată, chiar dacă terenul intră ulterior în exploatația unui vecin sau a unei societăți agricole.

Dan DIMA