* Stațiunea „Ion Gugiuman” își prezintă infrastructura de cercetare, iar participanții vor putea explora rezervația Pietrele Doamnei alături de specialiști

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași deschide publicului una dintre cele mai spectaculoase baze de cercetare montană din România. Pe 5 septembrie 2026, cercetătorii, specialiștii în protecția mediului, reprezentanții comunităților locale și iubitorii muntelui sunt invitați la Stațiunea „Ion Gugiuman” Rarău.

Situată în Masivul Rarău, între Pietrele Doamnei și vârful Rarău, stațiunea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va putea fi vizitată gratuit, însă cei interesați trebuie să își confirme prezența până pe 22 august 2026.

Laborator montan deschis cercetătorilor și comunităților

Ziua Porților Deschise nu va fi doar o vizită prin clădirile stațiunii. UAIC își propune să prezinte cercetările realizate în nordul Carpaților Orientali, echipamentele disponibile și posibilitățile de colaborare pentru viitoare proiecte dedicate mediului montan. Infrastructura stațiunii și direcțiile de cercetare vor fi prezentate de conf. univ. dr. Cristian Dan Lesenciuc, directorul Stațiunii „Ion Gugiuman”, și de dr. Andrei Urzică, asistent de cercetare științifică.

Evenimentul se adresează cercetătorilor, specialiștilor în domeniul mediului, administrațiilor parcurilor naționale, reprezentanților instituțiilor publice și comunităților din zonele montane. Sunt așteptați și studenții sau simplii vizitatori interesați să afle cum sunt studiate aerul, solul, clima și transformările produse în ecosistemele montane.

Protejarea muntelui sau dezvoltarea comunităților

Una dintre temele centrale ale întâlnirii va fi relația, adesea dificilă, dintre protejarea naturii și dezvoltarea localităților montane.

În cadrul mesei rotunde „Perspective asupra relației dintre arealele de protecție a mediului montan și necesitatea dezvoltării comunităților locale”, cercetătorii și reprezentanții comunităților vor discuta despre limitele construcțiilor, extinderea infrastructurii turistice, folosirea resurselor și presiunea tot mai mare exercitată asupra zonelor protejate.

Tema este importantă pentru întregul areal al Rarăului, unde dezvoltarea turismului trebuie pusă în balanță cu protejarea pădurilor, a apelor, a solului și a formațiunilor naturale care dau identitate masivului.

Traseu ghidat în rezervația Pietrele Doamnei

Ziua se va încheia cu un traseu tematic ghidat în zona rezervației Rarău – Pietrele Doamnei. Participanții vor putea descoperi patrimoniul natural al masivului și vor afla direct de la specialiști ce fenomene sunt urmărite în teren.

Traseul completează partea științifică a evenimentului și arată cum pot fi transformate observațiile realizate pe munte în date despre climă, biodiversitate, eroziune, calitatea aerului și efectele activităților turistice asupra mediului.

Echipamente care măsoară atmosfera de la 1.572 de metri

Stațiunea „Ion Gugiuman” găzduiește Laboratorul interdisciplinar de cercetare a mediului montan, amenajat prin proiectul RECENT-AIR. Amplasat la o altitudine de aproximativ 1.572 de metri, laboratorul dispune de instalații și echipamente folosite pentru monitorizarea atmosferei și a condițiilor meteorologice.

Printre direcțiile de cercetare se numără evaluarea calității aerului montan, analiza aerosolilor atmosferici, studierea degradării rocilor prin ciclurile de îngheț și dezgheț, poluarea solurilor și influența infrastructurii turistice asupra apelor de suprafață.

Tehnologiile disponibile permit inclusiv determinarea concentrației aerosolilor, evaluarea vizibilității și a plafonului noros, precum și monitorizarea permanentă a condițiilor meteorologice din Masivul Rarău.

De la stație meteorologică la centru interdisciplinar

Baza de pe Rarău a fost înființată în 1953 ca stație meteorologică. În septembrie 2000, aceasta a fost preluată spre administrare de către Departamentul de Geografie al UAIC, iar ulterior a devenit oficial componentă a universității.

Stațiunea s-a transformat treptat într-un spațiu de cercetare și formare practică pentru studenții din domenii precum geografia, geologia, biologia, chimia, fizica și științele mediului. Dispune de spații de cazare, săli pentru activități didactice și laboratoare în care pot fi dezvoltate proiecte interdisciplinare.

De-a lungul timpului, aici au fost organizate stagii de practică, școli de vară și cercetări dedicate climatului, reliefului, biodiversității și dezvoltării durabile a comunităților din nordul Carpaților Orientali.

Clara DIMA