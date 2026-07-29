* spitalele și serviciile de ambulanță pot începe concursurile pentru medici, asistenți, infirmieri și brancardieri * Iașul ar putea beneficia de distribuirea prioritară către centrele universitare.

Guvernul a deschis porțile pentru una dintre cele mai ample campanii de recrutare din sistemul sanitar public. Peste 6.850 de posturi vacante pot fi scoase la concurs în spitale și în serviciile județene de ambulanță, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali și personalului auxiliar.

Decizia permite unităților medicale să înceapă procedurile de recrutare fără să mai aștepte aprobări individuale pentru fiecare concurs. Sunt vizate 378 de unități sanitare publice și 40 de servicii județene de ambulanță.

Peste 6.400 de angajări vor fi făcute în spitale

Din totalul aprobat de Executiv, 6.452 de posturi sunt destinate spitalelor finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Alte 398,75 de posturi vor putea fi ocupate în cadrul serviciilor județene de ambulanță. Existența fracțiunilor în document indică inclusiv norme parțiale.

Structura completă a posturilor aprobate este următoarea:

2.593 de posturi pentru asistenți medicali;

2.567 de posturi pentru personal medical auxiliar, precum infirmieri și brancardieri;

1.433,75 de posturi pentru medici;

257 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Separat, în spitale vor putea fi organizate concursuri pentru 1.336 de medici, 2.480 de asistenți medicali și 2.379 de angajați din categoria personalului auxiliar. La serviciile de ambulanță sunt prevăzute 97,75 norme pentru medici, 113 pentru asistenți și 188 pentru personal auxiliar.

Spitalele universitare au primit prioritate

Numărul de posturi acordat fiecărei unități nu a fost stabilit exclusiv în funcție de cererile managerilor. Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au analizat gradul de ocupare a paturilor și ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor realizate de spitale în 2025.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că aproximativ 2.000 de posturi au fost redistribuite către spitalele din reședințele de județ, centrele universitare și unitățile care furnizează servicii medicale complexe și se confruntă cu o presiune ridicată din partea pacienților.

Această regulă poate avantaja marile spitale din Iași, care tratează bolnavi din întreaga regiune a Moldovei. Numărul exact al posturilor care va reveni unităților ieșene și Serviciului de Ambulanță Județean Iași nu a fost însă prezentat în comunicatul publicat după ședința de Guvern.

Repartizarea pe fiecare spital va arăta dacă unitățile cu activitate regională și universitară din Iași au primit suficient personal pentru secțiile în care deficitul de medici, asistenți, infirmieri și brancardieri afectează gărzile și programul angajaților.

Guvernul a aprobat mai puține posturi decât s-au cerut

Ministerul Sănătății propusese inițial deblocarea a 7.805,5 posturi. Forma aprobată de Guvern cuprinde 6.850,75 de norme, cu aproape 955 mai puține decât solicitarea transmisă înaintea ședinței Executivului.

Decizia a fost adoptată în contextul protestelor declanșate în spitalele publice. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, declara că lipsa personalului obligă angajații existenți să acopere posturile vacante printr-un efort suplimentar și avertiza că deficitul poate afecta inclusiv siguranța pacienților.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate și pentru asigurarea continuității actului medical în unitățile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susținerea personalului medical și pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă și fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Când vor apărea anunțurile de angajare

Aprobarea memorandumului nu înseamnă ocuparea automată a posturilor. Fiecare spital și serviciu de ambulanță trebuie să publice anunțurile, bibliografia, condițiile de participare și calendarul probelor.

Concursurile vor putea cuprinde verificarea dosarelor, o probă scrisă sau practică și interviul, în funcție de postul scos la concurs. Candidații interesați trebuie să urmărească paginile oficiale ale spitalelor, site-ul Ministerului Sănătății și platformele pe care sunt publicate locurile de muncă din instituțiile publice.

Pentru spitalele din Iași, adevărata miză nu este doar numărul total de posturi aprobat la nivel național, ci rapiditatea cu care conducerile vor organiza concursurile și specialitățile către care vor direcționa noile angajări. Clara DIMA