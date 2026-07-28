Iașul rezistă în topul orașelor accesibile, dar prețurile nu mai stau pe loc

* Iașul continuă să ofere alternative mai accesibile decât orașe precum Cluj-Napoca sau Brașov * Bucium este singurul cartier din Iași care reușește să intre în topul celor mai ieftine zece zone din marile centre economice ale țării, cu un preț mediu de 1.667 euro/mp util * totuși, în timp ce cumpărătorii caută oferte avantajoase, piața ieșeană continuă să împingă prețurile în sus

Piața imobiliară din Iași transmite un semnal care îi poate lua prin surprindere pe cei care încă așteaptă ieftiniri. Deși municipiul rămâne unul dintre cele mai accesibile mari orașe din România pentru cumpărătorii de apartamente, prețurile continuă să urce inclusiv în cartierele considerate până de curând cele mai avantajoase.

Potrivit unei analize realizate de una dintre marile platforme imobiliare din țară, Bucium este singurul cartier din Iași care reușește să intre în topul celor mai ieftine 10 zone din marile centre economice ale țării, cu un preț mediu de 1.667 euro/mp util. Chiar și așa, vestea pentru cei care speră să cumpere mai ieftin nu este una încurajatoare: în doar un an, proprietarii și-au majorat pretențiile cu aproximativ 6%.

Bucium, alături de Ferentari și Abator

Clasamentul național este dominat de cartierul Ferentari din București, unde apartamentele se vând, în medie, cu 1.389 euro/mp, urmat de Abator din Constanța și Steaua din Timișoara.

Printre aceste zone apare și Bucium, care ocupă locul șase la nivel național și demonstrează că Iașul continuă să ofere alternative mai accesibile decât orașe precum Cluj-Napoca sau Brașov.

Totuși, diferența este că, în timp ce cumpărătorii caută oferte avantajoase, piața ieșeană continuă să împingă prețurile în sus.

Fenomenul nu se limitează la Bucium. Datele oficiale arată că și celelalte cartiere considerate accesibile au înregistrat creșteri consistente.

În Frumoasa, apartamentele sunt scoase la vânzare cu aproximativ 1.821 euro/mp, după o creștere spectaculoasă de 13% într-un singur an.

La rândul lor, cartierele Mircea cel Bătrân - 1.830 euro/mp, Păcurari – 1.842 euro/mp, Dacia - 1.852 euro/mp, rămân printre cele mai accesibile din municipiu, însă toate urmează aceeași tendință de apreciere.

Iașul rămâne ieftin doar prin comparație cu alte mari orașe

Paradoxal, ceea ce pare scump pentru ieșeni este încă ieftin raportat la alte centre regionale.

În Brașov, cele mai accesibile cartiere pornesc de la aproape 1.930 euro/mp, în timp ce în Cluj-Napoca situația este cu totul diferită. Acolo, nici măcar cel mai ieftin cartier, Dâmbul Rotund, nu coboară sub 2.684 euro/mp, adică cu peste 1.000 euro/mp mai mult decât în Bucium.

Diferențele arată că Iașul continuă să fie una dintre cele mai atractive piețe pentru cumpărătorii care vor să achiziționeze o locuință într-un mare centru universitar și economic fără să plătească prețurile practicate în vestul țării.

Piața transmite un mesaj clar: locuințele accesibile devin tot mai greu de găsit

Analiza Imobiliare.ro confirmă că segmentul locuințelor considerate "ieftine" se restrânge de la un an la altul. Cererea ridicată și interesul constant pentru cartierele bine conectate împing prețurile în sus chiar și în zonele care, până recent, reprezentau prima opțiune pentru cumpărătorii cu bugete moderate.

Pentru Iași, concluzia este una clară: orașul rămâne printre cele mai accesibile mari piețe imobiliare din România, însă avantajul începe să se diminueze pe măsură ce inclusiv cartierele considerate ieftine înregistrează scumpiri constante. Cine așteaptă o reducere semnificativă a prețurilor ar putea avea parte de o surpriză, deoarece tendința ultimelor luni indică exact direcția opusă. Daniel BACIU