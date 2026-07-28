* șase dosare au fost depuse pentru conducerea a două dintre cele mai importante instituții culturale din Iași * trei proiecte au rămas în competiție la Operă și unul la Complexul Muzeal Național „Moldova”

Ministerul Culturii încearcă să stabilească, în luna august, cine va administra Opera Națională Română din Iași și rețeaua muzeală coordonată de la Palatul Culturii. Numele candidaților nu sunt încă publice, dar selecția dosarelor arată o competiție puternică la Operă și o cursă cu un singur participant pentru conducerea muzeelor.

În total, au fost depuse șase dosare. Patru au trecut de verificarea administrativă, iar două au fost respinse. Diferența dintre cele două concursuri este însă considerabilă: trei proiecte se luptă pentru conducerea Operei, în timp ce pentru administrarea Complexului Muzeal a rămas în cursă un singur candidat.

Numele celor trei candidați nu au fost anunțate. Proiectele de management sunt depuse fără semnături și fără elemente care ar putea conduce la identificarea autorilor, pentru ca evaluarea să se concentreze asupra soluțiilor propuse, nu asupra notorietății persoanelor înscrise.

Analiza proiectelor Operei se desfășoară între 28 iulie și 7 august 2026. Candidații care vor obține punctajul necesar urmează să își susțină proiectele în cadrul interviurilor programate pe 10 și 11 august. Rezultatul concursului trebuie publicat în cel mult 24 de ore de la încheierea celei de-a doua etape.

Un singur candidat pentru Palatul Culturii

La Complexul Muzeal Național „Moldova” au fost depuse două dosare, însă numai unul a fost admis. Cel de-al doilea a fost eliminat în etapa verificării documentelor. Candidatul rămas nu este automat câștigător: proiectul trebuie să obțină punctajul minim stabilit de regulament și să treacă de interviul public.

Prima etapă, dedicată analizei proiectului de management, se desfășoară în perioada 22–31 iulie. Interviul public este programat între 3 și 4 august 2026.

Comisia care evaluează proiectul este formată din istoricul Victor Neumann, Ciprian-Anghel Ștefan și Bogdan Tănăsescu. Potrivit Ministerului Culturii, membrii comisiei sunt specialiști în domeniul cultural și reprezentanți ai autorității publice.

Situația este neobișnuită: deși concursul a atras două candidaturi, alegerea finală se reduce la verificarea capacității unui singur proiect de a răspunde obiectivelor instituției.

Palatul înseamnă mai mult decât cele patru muzee din clădire

Concursul nu privește doar activitatea desfășurată în Palatul Culturii. Complexul Muzeal Național „Moldova” administrează cele patru muzee naționale din clădire – Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” –, un centru de cercetare și conservare-restaurare, precum și șase obiective muzeale din municipiu și din județ.

Viitorul manager va răspunde de colecții, expoziții, restaurarea patrimoniului, programele educaționale, circulația bunurilor culturale, relația cu publicul și utilizarea bugetului. În administrarea Complexului intră inclusiv Muzeul Unirii, Muzeul „Poni-Cernătescu”, Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa și alte obiective muzeale.

Opera are nevoie de repertoriu, bani și stabilitate

La Opera din Iași, miza managerială este diferită. Instituția trebuie să finanțeze spectacole, salarii, colaboratori, decoruri, costume, turnee și producții noi, în timp ce își desfășoară activitatea în aceeași clădire cu Teatrul Național. Opera este finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat. Instituția a fost înființată în 1956 și împlinește în acest an 70 de ani, iar conducerea este asigurată din ianuarie 2022 de tenorul Andrei Fermeșanu.

Calendarul arată că primul rezultat ar trebui să fie cunoscut la Complexul Muzeal Național „Moldova”, după interviul programat în perioada 3–4 august. La Operă, procedura se va încheia mai târziu, după interviurile din 10 și 11 august.

Dan DIMA