* compania a lansat un amplu plan de restructurare care ar trebui aplicat, în cea mai mare parte, până la finalul anului 2026 * reducerea de la Iași echivalează cu aproximativ 11% din efectivul local al companiei

Industria auto și sectorul tehnologic din Iași primesc una dintre cele mai dure lovituri din ultimii ani. Aumovio, compania desprinsă din fosta divizie Automotive a Continental, intenționează să desființeze multe posturi. Sunt vizate activități de cercetare, dezvoltare, software, electronică și operațiuni tehnice, iar piața locală va trebui să găsească loc pentru sute de specialiști cu experiență.

Planul de restructurare anunțat de Aumovio prevede eliminarea a 641 de posturi în România: 288 la Iași, 236 la Timișoara și 117 la Sibiu. Compania a precizat că majoritatea măsurilor ar urma să fie implementate până la sfârșitul anului 2026, însă nu a prezentat până acum un bilanț public intermediar pentru fiecare centru.

La nivel mondial, restructurarea poate afecta până la 4.000 de posturi din cercetare și dezvoltare. România se află pe lista principalelor țări vizate, alături de Germania, India, Singapore, Serbia și Mexic. Aumovio justifică măsurile prin nevoia de reducere a costurilor de dezvoltare, consolidarea operațiunilor, standardizare și automatizare.

288 de posturi dintr-un centru cu 2.600 de angajați

Dimensiunea restructurării devine mai clară prin raportarea la numărul actual de angajați. În iunie 2026, Aumovio anunța că unitatea din Iași reunește aproximativ 2.600 de oameni și reprezintă unul dintre cele mai mari hub-uri de inginerie din rețeaua globală a companiei. Cele 288 de posturi programate pentru desființare înseamnă aproximativ 11% din efectivul local – echivalentul a mai mult de un angajat din nouă.

Aumovio a precizat că măsurile din România afectează toate sectoarele sale de activitate și organizația Aumovio Operations & Technology. Sunt menționate ariile User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions și Autonomous Mobility.

Centrul din Iași dezvoltă software și sisteme electronice folosite pentru siguranța vehiculelor, mobilitate autonomă, arhitecturi automotive și comunicații. Activitatea include dezvoltare, integrare, testare și validare pentru proiecte internaționale.

Reducerea nu lovește, așadar, o zonă de muncă slab calificată, unde înlocuirea unui loc de muncă poate fi relativ rapidă. Vorbim despre specializări construite în ani, deseori legate de anumite platforme, standarde de siguranță și procese specifice industriei auto.

Între unul și șase salarii compensatorii

Conform informațiilor comunicate public la momentul anunțării restructurării, angajații disponibilizați ar urma să primească între unul și șase salarii compensatorii, în funcție de vechimea în companie.

Pentru persoanele cu vârsta de peste 50 de ani era prevăzut un salariu suplimentar, iar pentru cele de peste 55 de ani, două salarii în plus. Contractul colectiv de muncă includea măsuri suplimentare și pentru angajații aflați în categorii vulnerabile.

Valoarea concretă a pachetului diferă însă de la un angajat la altul. Contează salariul de bază luat în calcul, vechimea, vârsta, încadrarea într-o categorie vulnerabilă și forma exactă prin care încetează raportul de muncă.

Restructurarea vine într-un moment simbolic. În iunie 2026, centrul Aumovio din Iași a aniversat 20 de ani de activitate. Conducerea vorbea despre echipe mature, proiecte globale, parteneriate universitare și despre consolidarea rolului Iașului în proiectele strategice ale companiei. La numai câteva săptămâni distanță, apare disponibilizările.

Dan DIMA