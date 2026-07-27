* profitabilitatea companiilor din România a coborât la cel mai redus nivel din ultimul deceniu * la Iași, bilanțurile depuse în 2026 arată o economie cu mai multe vânzări la vârf, dar cu rezultate foarte diferite: unii giganți au câștigat puternic, în timp ce alții au pierdut zeci de milioane de lei din profit

Companiile nefinanciare din România au încheiat prima jumătate a anului 2025 cu un profit net cumulat de 49,9 miliarde de lei, față de 53,2 miliarde de lei în perioada similară din 2024. Într-un singur an, din rezultatul firmelor au dispărut 3,3 miliarde de lei.

Marja profitului net a coborât la 4,6%. Practic, din fiecare 100 de lei încasați, firmelor le-au mai rămas, în medie, numai 4,60 lei după acoperirea cheltuielilor și taxelor. Comerțul, care generează cea mai mare parte a cifrei de afaceri din economie, a funcționat cu o marjă de doar 3,2%.

Datele BNR provin de la 42.706 companii cu afaceri anuale de cel puțin un milion de euro. Acestea concentrează 84% din cifra de afaceri și 77% din activele totale ale sectorului nefinanciar, fiind relevante inclusiv pentru marile firme din județul Iași.

Zece companii din Iași au vândut de 6,1 miliarde de lei

La prima vedere, Iașul pare să meargă împotriva tendinței naționale. Cele mai mari zece companii din județ au cumulat în 2025 o cifră de afaceri de peste 6,1 miliarde de lei, cu aproximativ 9% mai mult decât în anul anterior.

Creșterea vânzărilor nu s-a transformat însă automat în profit. Bilanțurile locale descriu o economie împărțită între firme care au obținut rezultate-record și companii care au fost obligate să ruleze sume mari pentru câștiguri foarte mici.

PHINIA Delphi România, liderul economiei ieșene, a raportat afaceri de 1,78 miliarde de lei și un profit net de 111,5 milioane de lei. Compania din Miroslava a obținut astfel o marjă netă de peste 6%, într-un an dificil pentru industria auto.

La Conex Distribution, vânzările au ajuns la aproape 741 de milioane de lei, însă profitul net a fost de 14,3 milioane de lei. Din fiecare 100 de lei încasați, distribuitorului i-au rămas mai puțin de doi lei profit.

Amazon vinde mai puțin și taie din personal

Amazon Development Center România, cel mai mare angajator privat din județ, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 712,9 milioane de lei, în scădere cu 11% față de anul anterior. Compania a revenit pe profit după trei ani de pierderi, dar câștigul a fost de numai patru milioane de lei.

Marja netă a centrului de dezvoltare a rămas astfel la aproximativ 0,6%. În paralel, numărul mediu de salariați a coborât la 3.166, după reducerea a încă 258 de posturi.

IT-ul ieșean nu are însă o singură direcție. Primele zece companii de tehnologie cu capital românesc au cumulat în 2025 afaceri de peste 440 de milioane de lei și un profit net apropiat de 60 de milioane de lei, în creștere cu aproape 58%. Datele arată că firmele locale mai flexibile au reușit să păstreze marje mult mai bune decât o parte dintre giganții internaționali.

280 de firme ieșene au tras obloanele temporar

Problemele nu se văd doar în bilanțurile marilor angajatori. În primele trei luni din 2026, în județul Iași și-au suspendat activitatea 280 de firme, față de 226 în aceeași perioadă din 2025. Creșterea locală, de aproape 24%, a fost de trei ori mai mare decât avansul național al suspendărilor.

Iașul s-a situat pe locul al patrulea în țară după numărul firmelor care și-au întrerupt activitatea, după București, Cluj și Bihor.

Dan DIMA