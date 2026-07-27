Iașul va avea o linie de gardă de urgență pentru pacienții cu afecțiuni respiratorii

* costurile estimate pentru funcționarea noii linii de gardă se ridică la aproximativ 40.000 de lei pe lună, sumă care va fi suportată din bugetul propriu al spitalului * noua linie de gardă va funcționa în cadrul Camerei de Gardă relocate la Spitalul Pașcanu, unde au fost mutate temporar o parte dintre secțiile spitalului

Pacienții cu urgențe respiratorii vor avea acces mai rapid la îngrijiri medicale, după ce Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași pregătește o reorganizare importantă a activității. Conducerea unității a solicitat Consiliului Județean aprobarea înființării unei linii de gardă de urgență în specialitatea pneumologie, măsură considerată esențială în contextul lucrărilor ample de modernizare ale spitalului și al creșterii numărului de cazuri complexe.

Noua linie de gardă va funcționa în cadrul Camerei de Gardă relocate la Spitalul Pașcanu, unde au fost mutate temporar o parte dintre secțiile spitalului pe durata reabilitării corpului principal de clădire. Decizia vine după modificările legislative introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1077/2026, care permite spitalelor de specialitate cu cameră de gardă să organizeze linii dedicate urgențelor, fără ca acestea să fie limitate de numărul de paturi.

Peste 100 de paturi concentrate la Spitalul Pașcanu

Mutarea temporară a 56 de paturi din Secția Clinică I de Pneumologie în locația Spitalului Pașcanu a schimbat complet modul de organizare al activității medicale. În prezent, aici funcționează 101 paturi de pneumologie, iar medicii trebuie să asigure atât monitorizarea pacienților internați, cât și evaluarea urgențelor și consulturile solicitate de celelalte spitale din municipiul Iași.

Conducerea spitalului susține că o singură gardă nu mai este suficientă pentru volumul de activitate, motiv pentru care este necesară o gardă de urgență separată, care să preia exclusiv cazurile acute și prezentările din Camera de Gardă.

Unul dintre argumentele invocate este și distanța de aproximativ doi kilometri dintre locația Spitalului Pașcanu și Secția de Anestezie și Terapie Intensivă din sediul central de pe strada Elena Doamna, ceea ce poate întârzia intervențiile în situațiile critice.

În plus, medicii atrag atenția că numărul pacienților cu afecțiuni respiratorii severe este în continuă creștere, iar patologiile tratate sunt din ce în ce mai complexe, necesitând prezența permanentă a unui medic dedicat urgențelor.

32 de pneumologi vor asigura gărzile

Noua linie de gardă va fi acoperită de medicii pneumologi ai spitalului. În prezent, unitatea dispune de 32 de medici specialiști și primari în această specialitate, ceea ce permite organizarea serviciului fără angajări suplimentare.

Costurile estimate pentru funcționarea noii linii de gardă se ridică la aproximativ 40.000 de lei pe lună, sumă care va fi suportată din bugetul propriu al spitalului.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași funcționează în prezent cu 340 de paturi, distribuite în patru locații din municipiu, iar lucrările de modernizare aflate în desfășurare au impus relocarea unor secții și reorganizarea circuitelor medicale.

Dacă proiectul va fi aprobat de plenul Consiliului Județean Iași, spitalul va beneficia de o structură de intervenție adaptată noilor condiții de funcționare, iar pacienții care ajung cu urgențe respiratorii vor putea fi evaluați și tratați mai rapid, fără a afecta activitatea gărzilor dedicate monitorizării bolnavilor internați. Nicoleta ZANCU