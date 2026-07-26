Tragedie cumplită în Neamț! Doi frați, de 12 și 15 ani, au murit. Sora lor de 6 ani a fost salvată

O după-amiază de duminică s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din județul Neamț. Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, și-au pierdut viața după ce s-au înecat în râul Moldova, în amonte de podul de la Horia. Sora lor, o fetiță de numai 6 ani, a fost salvată în ultima clipă și transportată la spital.

Alarma a fost dată în jurul orei 16:35, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, în care s-a anunțat că trei copii au dispărut în apele râului.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, un martor aflat în zonă a reușit să scoată din apă fetița de 6 ani. Copila a fost preluată de echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital cu o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Scafandrii i-au găsit pe cei doi băieți, însă era prea târziu

În paralel, pompierii și scafandrii au declanșat o amplă operațiune de căutare pentru cei doi frați dispăruți.

Primul copil a fost găsit și adus la mal, unde echipajele SMURD și SAJ au început imediat manevrele de resuscitare. La scurt timp, scafandrii l-au localizat și pe cel de-al doilea băiat, care a fost și el preluat de echipele medicale.

În ciuda eforturilor disperate ale salvatorilor, cei doi copii nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Medicul aflat la intervenție a fost nevoit să declare decesul ambilor frați.

O femeie a făcut atac de panică

Tragedia a provocat scene dramatice la fața locului. O femeie care a suferit un atac de panică a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Roman, echipa de scafandri a Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, echipaje SMURD și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Această dramă reprezintă încă un semnal de alarmă privind pericolele scăldatului în râuri și lacuri neamenajate, unde curenții puternici, gropile de apă și schimbările bruște de adâncime pot transforma în câteva secunde o zi de vară într-o tragedie.

Andrei TURCU