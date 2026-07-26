Admitere UMF: concurență mare la Medicină Dentară, locuri neocupate la Farmacie!

Peste 2.000 de candidaţi au susţinut astăzi, 27 iulie, examenul de admitere organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Pentru programele de studii universitare de licenţă s-au înscris, 2.010 candidaţi, cu peste 300 mai mulţi decât anul trecut, când au fost înregistraţi 1.709 candidaţi. Aceştia candidează pe 950 de locuri bugetate scoase la concurs de facultăţile de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie.

Medicina Dentară şi Medicina Militară sunt cele mai căutate specializări la admiterea organizată în acest an la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. „Pe parcursul anilor observăm, mai ales după pandemie, că interesul tinerilor este crescut. Sperăm că îşi vor şi găsi locurile de muncă corespunzătoare. Aceasta este însă depinde foarte mult de guvernanţii noştri, care într-o anumită formă trebuie să gândească foarte bine la necesarul de medici încât noi să ne putem modela programele de pregătire”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

3,88 candidaţi pe loc la Medicină Dentară

Cea mai mare concurenţă se înregistrează însă la Medicină Dentară, cu 349 de candidaţi pentru 90 de locuri bugetate (3,88 candidaţi pe loc bugetat), urmată de Medicină Militară, unde sunt 29 de candidaţi pe 10 locuri bugetate (2,90 candidaţi pe loc bugetat).

La Facultatea de Medicină sunt 1.034 de înscrişi pentru 450 de locuri bugetate, ceea ce înseamnă o concurenţă de 2,30 candidaţi pe loc bugetat.

La celelalte programe de studii concurenţa este mai redusă. La specializările Asistenţă Medicală Generală sunt 1,56 candidaţi pe loc bugetat, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare sunt 1,95 candidaţi pe loc bugetat, la Bioinginerie sunt 1,93 candidaţi pe loc bugetat, la Radiologie şi imagistică sunt 2,55 candidaţi pe loc bugetat, la Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic sunt 1,80 candidaţi pe loc bugetat, la Tehnică dentară sunt 1,43 candidaţi pe loc bugetat, iar la Nutriţie şi dietetică sunt 1,15 candidaţi pe loc bugetat.

doar 23 de candidaturi pentru 30 de locuri, la Farmacie!

Cele mai puţine locuri au fost ocupate la Facultatea de Farmacie, unde au fost înregistrate doar 23 de candidaturi pentru 30 de locuri bugetate, la specializările Chimie medicală, unde au fost 10 candidaţi pentru 15 locuri bugetate, Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, unde au fost 6 candidaţi pentru 10 locuri bugetate, Audiologie şi protezare auditivă, unde au fost 4 candidaţi pentru 15 locuri bugetate, iar la Asistenţă Medicală Generală Militară a fost înscris doar un candidat pentru 15 locuri bugetate. „Sper ca admiterea să se desfăşoare în condiţii foarte bune. Vom înfiinţa şi alte programe. Avem cu 300 de candidaţi mai mulţi decât anul trecut. Avem concurenţă la Medicină, Medicină Dentară. Îmbucurător pentru noi este că interesul pentru medicina militară este în creştere. Ne bucurăm şi pentru programele nou înfiinţate. La Radiologie şi Imagistică e primul an la care organizăm admitere. La Farmacie există un declin. Nu o situaţie întâlnită la noi, ci şi la nivel naţional. Un program la care interesul este scăzut este la specialitatea Audiologie, deşi interesul în piaţă este crescut. Avem şi o facultate nouă, de Ştiinţele Sănătăţii, unde am grupat facultăţile mici”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi.

Concursul de admitere s-a desfăşurat sub forma unui test grilă şi a durat trei ore.

Rezultatele vor fi afişate online. Contestaţiile vor putea fi depuse în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, urmând să fie soluţionate în aceeaşi perioadă. Laura RADU