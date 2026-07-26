* piscinele, terasele și bazele de agrement își concentrează încasările în numai trei luni * fiecare weekend ploios poate tăia mii de lei din veniturile sezonului

Vara comercială are doar 92 de zile, între 1 iunie și 31 august, și numai 26 de zile de weekend. În acest interval scurt, afacerile sezoniere din Iași trebuie să achite salarii, chirii, utilități, aprovizionarea și investițiile făcute înainte de venirea primului client.

Doar 13 weekenduri pentru încasările mari

La piscinele din Iași, ziua începe înainte de sosirea clienților. Apa trebuie filtrată, suprafețele curățate, șezlongurile așezate, vestiarele verificate, iar personalul pregătit. Toate aceste operațiuni costă, indiferent dacă la poartă se formează coadă sau începe ploaia.

Sezonul dintre 1 iunie și 31 august are 92 de zile, însă numai 26 sunt sâmbete și duminici. În practică, cele 13 weekenduri aduc cele mai mari încasări. O furtună într-o zi de sâmbătă nu înseamnă doar câteva bilete nevândute, ci pierderea uneia dintre puținele zile în care o bază poate funcționa aproape de capacitatea maximă.

La Ștrandul Municipal, tarifele publicate pentru 2026 indică o intrare de 15 lei pentru adulți și 5 lei pentru copiii sub șapte ani și pensionari. Închirierea unui șezlong costă 10 lei, iar o umbrelă încă 10 lei. Pentru doi adulți și un copil mic, o zi la ștrand pornește de la 35 de lei și ajunge la 65 de lei cu două șezlonguri și o umbrelă.

La Plaja Nicolina, accesul este tot 15 lei, porția de nămol costă 5 lei, iar șezlongul și umbrela câte 10 lei. La piscinele de la Ciric, tariful ajunge la 25 de lei, cu șezlong inclus.

Până la 90 de lei pentru o zi la piscină

În mediul privat, prețurile sunt de două până la șase ori mai mari decât la bazele publice. La piscinele din Iași și din localitățile apropiate, intrarea pentru un adult pornește de la aproximativ 50 de lei în timpul săptămânii și poate ajunge la 80–90 de lei în weekend.

Pentru o familie cu doi adulți și un copil, numai accesul poate costa între 150 și 240 de lei. Cu mâncare, băuturi și transport, bugetul unei zile de agrement poate trece de 300 de lei.

O piscină cu 100 de șezlonguri, ocupată complet la un tarif de 80 de lei, poate încasa teoretic 8.000 de lei într-o zi. La 115 locuri, suma urcă la 9.200 de lei. Dacă toate cele 26 de zile de weekend ar fi ocupate integral, veniturile brute din bilete s-ar situa între 208.000 și 239.200 de lei.

Calculul arată bine doar pe hârtie. Din încasări trebuie scăzute salariile, energia electrică, apa, substanțele pentru tratarea bazinelor, paza, curățenia, promovarea, reparațiile și taxele. În plus, nicio vară nu garantează 26 de zile de weekend cu soare și temperaturi ridicate.

O terasă de 50 mp poate costa 25.500 de lei

Și terasele sezoniere intră în cursă cu cheltuieli mari. În incinta Ștrandului Municipal, tariful de pornire pentru terenurile destinate alimentației publice este de 170 de lei pe metru pătrat pe lună, fără utilități.

Pentru o terasă de 50 de metri pătrați, costul ajunge la 8.500 de lei lunar și la 25.500 de lei pentru trei luni. La Plaja Nicolina, tariful de 150 de lei pe metru pătrat înseamnă 7.500 de lei lunar și 22.500 de lei pe sezon.

La aceste sume se adaugă mesele, scaunele, umbrelele, frigiderele, aparatele de cafea, marfa și personalul. Un spațiu cu patru angajați plătiți cu câte 4.000 de lei brut generează cheltuieli salariale de aproximativ 48.000 de lei în trei luni, înainte de costurile cu aprovizionarea și utilitățile.

Afacerile depind în primul rând de ieșeni

Turismul nu poate susține singur sezonul. În iunie 2025, județul Iași a înregistrat 30.080 de sosiri și 52.383 de înnoptări. Durata medie a șederii a fost de numai 1,74 nopți, iar numărul turiștilor a scăzut cu 6,5% față de aceeași lună din anul precedent.

Piscinele, terasele și bazele de agrement depind, așadar, mai ales de consumul local. Pentru aceste afaceri, vara nu este o perioadă de relaxare, ci o cursă de 92 de zile în care trebuie câștigați banii pentru salarii, investiții, lunile fără activitate și deschiderea sezonului următor.

Dan DIMA