Blocaj pe Autostrada Moldovei către Iași! Contracte de miliarde, dar fără proiectare și fără utilaje

Autostrada Unirii A8, proiectul care ar trebui să scoată Moldova din izolare și să lege Iașul de Transilvania, înaintează în ritmuri complet diferite, în funcție de cine administrează fiecare tronson. Deși toate contractele pentru secțiunea montană Miercurea Nirajului - Leghin au fost semnate încă din 2025, realitatea din teren arată că pe unele loturi constructorii au început deja proiectarea și pregătesc șantierele, în timp ce pe altele nici măcar nu a fost dat ordinul de începere.

Pentru ieșeni și pentru întreaga Moldovă, diferența este uriașă. Semnarea unui contract nu înseamnă automat buldozere pe traseu, iar două dintre cele mai importante loturi administrate de CNAIR demonstrează acest lucru.

Două loturi, un an pierdut

Cel mai grăitor exemplu este lotul Pipirig - Leghin, poarta de intrare spre județul Neamț și, implicit, spre Iași.

Contractul de aproape 2,7 miliarde de lei a fost semnat încă din 30 aprilie 2025, însă, la mai bine de un an distanță, ordinul de începere a proiectării nu a fost emis.

Cu alte cuvinte, nu există proiect tehnic, nu există autorizație de construire și, evident, nu există nici lucrări în teren.

O situație aproape identică se regăsește și pe lotul Miercurea Nirajului - Sărățeni, unde contractul de aproape 3 miliarde de lei a fost semnat în mai 2025. Oficial, proiectul este încă în faza de proiectare, deși timpul scurs depășește perioada inițial prevăzută pentru această etapă.

Pentru moldoveni, aceste întârzieri înseamnă încă luni sau chiar ani în plus până când primele utilaje vor intra efectiv pe traseu.

Pe loturile administrate de CNIR lucrurile se mișcă

Contrastul este evident. Cele patru loturi administrate de Compania Națională de Investiții Rutiere au intrat deja în faza de proiectare, iar termenele contractuale curg.

Cel mai avansat este tronsonul Joseni - Ditrău, unde autorizația de construire a fost deja emisă, iar constructorul poate pregăti intrarea în etapa efectivă de execuție.

Pe celelalte loturi – Sărățeni - Joseni, Ditrău - Grințieș și Grințieș - Pipirig - proiectarea este în desfășurare, iar documentațiile tehnice sunt elaborate conform calendarului contractual.

Diferența dintre cele două instituții este imposibil de ignorat: în timp ce CNIR a reușit să pună proiectele în mișcare, CNAIR are încă două contracte blocate în etape preliminare.

Iașul continuă să aștepte autostrada promisă de zeci de ani

Pentru județul Iași, fiecare lună de întârziere în sectorul montan înseamnă amânarea conectării reale cu vestul țării.

Autostrada Unirii nu este doar un proiect rutier. Este investiția care poate schimba radical economia Moldovei, poate atrage investitori, poate reduce timpul de transport și poate oferi o alternativă modernă pentru unul dintre cele mai izolate mari centre economice din România.

Fără finalizarea secțiunii montane, întregul coridor A8 rămâne incomplet, iar beneficiile pentru Iași sunt amânate.

Banii există, însă timpul continuă să fie pierdut

CNAIR susține că finanțarea pentru cele două contracte este asigurată prin alocări bugetare trimestriale, în funcție de necesitățile proiectelor.

Problema nu pare să fie, cel puțin oficial, lipsa banilor, ci viteza cu care sunt parcurse etapele administrative.

Iar aici diferențele sunt evidente: pe unele loturi se vorbește deja despre autorizații de construire, în timp ce pe altele nu există nici măcar ordinul care permite începerea proiectării.

După zeci de ani de promisiuni, locuitorii Moldovei nu mai sunt impresionați de ceremonii de semnare și conferințe de presă.

Ei așteaptă șantiere reale, utilaje și kilometri de autostradă construiți.

Până atunci, Autostrada Unirii rămâne imaginea perfectă a unui proiect cu două viteze: pe unele tronsoane se lucrează la documentații și autorizații, iar pe altele timpul pare că s-a oprit imediat după semnarea contractelor. Daniel BACIU