Descoperire șoc la Neamț! 13 saci cu dispozitive medicale ridicați de polițiști din vestiarele doctorilor

Un nou scandal zguduie sistemul sanitar din România. La Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, un control efectuat chiar de managerul unității s-a transformat într-o anchetă penală, după ce polițiștii au descoperit în vestiarele medicilor ortopezi zeci de implanturi și dispozitive medicale care nu aveau ce căuta acolo.

Potrivit conducerii spitalului, oamenii legii au ridicat nu mai puțin de 13 saci cu materiale și dispozitive ortopedice, estimate la o valoare cuprinsă între 200.000 și 400.000 de lei. Descoperirea a fost făcută în vestiarele a trei medici din cadrul Secției Ortopedie și ale unui alt ortoped care efectua gărzi în spital.

Managerul Alexandru Patrașcu, el însuși medic ortoped, a declarat că aceste implanturi și truse de specialitate nu aveau niciun motiv să fie depozitate în spațiile personale ale medicilor, motiv pentru care a solicitat imediat intervenția Poliției prin apel la 112.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru delapidare, iar cercetările sunt în plină desfășurare pentru a stabili proveniența dispozitivelor, modul în care au ajuns în vestiare și dacă acestea urmau să fie utilizate în afara circuitului legal al spitalului.

Scandalul este cu atât mai grav cu cât doi dintre medicii vizați de această anchetă sunt deja cercetați într-un alt dosar penal pentru luare de mită, ceea ce amplifică suspiciunile privind modul în care ar fi fost gestionate materialele medicale din secție.

Descoperirea ridică semne de întrebare serioase despre controlul stocurilor de implanturi și despre modul în care sunt administrate materiale medicale de mare valoare în spitalele publice. Ancheta abia a început, iar rezultatele acesteia ar putea scoate la iveală unul dintre cele mai grave cazuri privind gestionarea dispozitivelor medicale din ultimii ani. George NEGRU