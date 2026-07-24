Pescuitul nu mai înseamnă doar o undiță, un scaun și câteva ore petrecute pe malul apei. În jurul Iașului s-a dezvoltat o piață în care se vând partide de 12, 24 sau 48 de ore, acces pentru însoțitori, locuri pe ponton, căsuțe, momeli, pește la kilogram și servicii pentru pescarii care nu vin complet echipați.

Oferta este concentrată în localități precum Movileni, Vlădeni, Popricani, Probota, Bălțați, Țigănași, Dumești, Ciurea și Rediu. Nu există un clasament oficial al celor mai frecventate iazuri, însă Jijioara-Movileni, ZenLake, Moimești, Iazul lui Dumnezeu, Valea Oilor și Căbănuțele Pescarilor sunt printre cele mai vizibile locații în oferta online din 2026.

Tarifele pornesc de la 60 de lei și ajung la 200 de lei

Cele mai ieftine variante sunt, de regulă, partidele în sistem „catch and release”, în care peștele este eliberat. La Moimești, o partidă de 12 ore în acest regim este listată la 60 de lei, iar 24 de ore costă 100 de lei. Varianta cu posibilitatea reținerii peștelui ajunge la 120 de lei pentru 12 ore și la 200 de lei pentru o zi și o noapte.

La Valea Oilor, tariful publicat pentru sezonul 2026 este de 60 de lei pentru 12 ore și 100 de lei pentru 24 de ore, ambele în regim „prinde și eliberează”. Pescuitul nocturn și partida de 24 de ore se fac cu rezervare.

Jijioara-Movileni cere 100 de lei pentru 12 ore și 150 de lei pentru 24 de ore. Tariful permite, potrivit regulamentului publicat, reținerea unei cantități limitate de crap, alături de caras, în condițiile stabilite de administrație. Iazul se află la aproximativ 28 de kilometri de Iași.

La ZenLake, în zona Vlădeni, o partidă de 12 ore „catch and release”, la feeder sau plută, este listată la 100 de lei. Varianta cu reținere ajunge la 150 de lei.

Printre ofertele mai scumpe se află Iazul lui Dumnezeu, din zona Probota–Perieni, unde tariful publicat pentru 2026 este de 150 de lei pentru 12 ore. Un însoțitor plătește 20 de lei, iar accesul la ponton mai costă 25 de lei.

Un weekend complet poate ajunge la 500 de lei pentru o persoană

Pentru un pescar care are deja lansete și restul echipamentului, un buget minim pentru 24 de ore poate arăta astfel:

100–150 de lei taxa de pescuit, 30–70 de lei nada și momelile, 40–70 de lei transportul din Iași și retur și aproximativ 70–120 de lei pentru apă și mâncare. Totalul ajunge astfel la circa 240–410 lei.

Când partida permite reținerea peștelui, include un însoțitor sau necesită închirierea unor accesorii, costul urcă. La Moimești, de exemplu, juvelnicul, salteaua de primire, minciogul sau spray-ul antiseptic pot fi închiriate separat, cu câte 10 lei pentru fiecare obiect.

Un kilogram de boilies poate fi cumpărat cu aproximativ 18–25 de lei în ofertele comercianților, însă pentru o partidă lungă pescarii folosesc adesea mai multe tipuri de nadă, pelete, porumb, arome și momeli de cârlig. De aceea, un buget de 50–100 de lei pentru consumabile nu este neobișnuit.

Căsuța schimbă pescuitul într-o minivacanță

O parte dintre iazuri nu mai vând doar dreptul de a pescui, ci o experiență de weekend. La Căbănuțele Pescarilor, în Chilișoaia, partida de 24 de ore în regim „catch and release” este listată la 110 lei, iar închirierea unei căsuțe costă încă 100 de lei. Pentru 48 de ore, taxa de pescuit ajunge la 160 de lei.

În zona Iepureni, Complexul Paradisul Verde a publicat un tarif de 400 de lei pe noapte pentru cazare. Într-un asemenea scenariu, un weekend pentru două persoane, cu pescuit, drum, mâncare și cazare, poate ajunge la 650–900 de lei, în funcție de taxa bălții și de serviciile cumpărate.

Cum fac bani administratorii iazurilor

Taxa de intrare este doar prima sursă de venit. Administratorii mai încasează bani din accesul însoțitorilor, închirierea căsuțelor și a pontoanelor, vânzarea peștelui peste cantitatea inclusă, închirierea accesoriilor și organizarea concursurilor.

La Jijioara-Movileni, crapul reținut peste limita permisă este tarifat cu 35 de lei kilogramul, iar un însoțitor fără drept de pescuit plătește 30 de lei. La Moimești, crapul este listat tot la 35 de lei kilogramul, iar carasul și novacul la 20 de lei kilogramul.

Un calcul simplu arată dimensiunea afacerii. O baltă cu 20 de locuri ocupate, la o taxă de 100 de lei, poate încasa 2.000 de lei într-o singură zi doar din acces. La aceasta se pot adăuga cazarea, însoțitorii, peștele și serviciile auxiliare. Suma reprezintă încasarea brută, nu profitul, deoarece administrarea presupune popularea lacului, pază, întreținerea malurilor, utilități și amenajarea drumurilor și a pontoanelor.

Pe iazurile private, pescuitul gratuit este mai degrabă o excepție. Există însă facilități pentru familii. La Jijioara-Movileni, soția și copiii sub 12 ani pot avea acces gratuit pe locul achitat de pescar, cu drept de pescuit, dar fără reținerea capturilor. La Balta Poseidon, oferta publicată menționează acces gratuit pentru femei și copii.

Pe apele naturale, permisul ANPA pentru habitatele necontractate este eliberat gratuit. Situația județului Iași este însă diferită: principalele sectoare ale râurilor Prut, Siret, Moldova, Jijia și Miletin, precum și Brațul Mort al Jijiei, apar în lista din 2026 a habitatelor contractate către AVPS Iași. Pentru pescuitul legal trebuie verificat permisul eliberat prin gestionar și eventuala cotizație.

Pe Prut este necesar și avizul Poliției de Frontieră, cunoscut drept permis PG. Documentul este gratuit, dar trebuie obținut înaintea partidei.

Prin urmare, nu am identificat în 2026 o zonă importantă din județul Iași în care pescuitul să fie confirmat drept complet gratuit, fără permis, acordul gestionarului sau alte formalități. Simplul fapt că un mal este accesibil publicului nu înseamnă automat că pescuitul este liber.

Pescuitul, o economie care lucrează mai ales în weekend

Pentru ieșeni, pescuitul poate rămâne o formă relativ accesibilă de relaxare atunci când echipamentul este deja cumpărat și este aleasă o partidă fără cazare. Pentru administratorii bălților, fiecare pescar aduce însă un lanț întreg de venituri: taxa de acces, consumabilele, serviciile și, uneori, familia care îl însoțește. În această economie, liniștea de pe mal se vinde la intervale precise: 12 ore, 24 de ore sau un weekend întreg. Iar o ieșire aparent simplă, cu undița în portbagaj, poate ajunge să coste cât două nopți la o pensiune. Dan DIMA