Flăcările amenință terenurile agricole de lângă Iași. Intervenție de urgență în comuna Aroneanu

Un incendiu de vegetație uscată și un lan de grâu a izbucnit vineri în comuna Aroneanu, județul Iași, pompierii intervenind de urgență pentru a limita propagarea flăcărilor către terenurile din apropiere.

La fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași, cu o autospecială de stingere și șase militari. În sprijinul acestora a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Aroneanu.

Intervenția este în desfășurare, iar echipele acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât focul să nu se extindă la alte culturi agricole sau suprafețe cu vegetație uscată.

În contextul temperaturilor ridicate și al secetei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași atrage atenția că incendiile de vegetație se pot extinde foarte rapid și pot pune în pericol locuințe, terenuri agricole și păduri.

Pompierii recomandă cetățenilor să nu arunce resturi de țigări în apropierea vegetației uscate și să utilizeze cu atenție utilajele agricole pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

Autoritățile reamintesc că arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale este interzisă prin lege. Persoanele fizice riscă amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi sancționate cu 50.000 până la 100.000 de lei. În plus, fermierii pot pierde subvențiile APIA, iar în cazurile grave pot răspunde penal.

ISU Iași desfășoară în această perioadă campania națională „Nu aprinde pericolul! Arderea vegetației uscate este interzisă!”, menită să reducă numărul incendiilor provocate de folosirea focului deschis în sezonul canicular. Andrei TURCU