Moldova are o nouă platformă civică. Adrian Covăsnianu preia conducerea Asociației Moldova Vrea Infrastructură

Regiunea Moldovei are, de astăzi, o nouă organizație civică dedicată promovării marilor investiții. Asociația Moldova Vrea Infrastructură (MVI) și-a anunțat lansarea oficială și își propune să susțină proiectele strategice care pot schimba dezvoltarea regiunii, de la autostrăzi și căi ferate până la infrastructură energetică, logistică, sanitară, culturală și turistică.

Noua organizație este independentă, apolitică și a fost înființată de un grup de inițiativă format din membri ai Asociației Moldova Vrea Autostradă (MVA), una dintre cele mai active organizații civice din ultimul deceniu în promovarea infrastructurii rutiere din estul țării. MVA este, de altfel, membru fondator al noii asociații.

Adrian Covăsnianu preia frâiele noii structuri

La conducerea MVI se află Adrian Covăsnianu, doctor în geografie și specialist în infrastructură și dezvoltare regională. Acesta spune că, odată cu avansarea proiectelor de autostradă din Moldova, este momentul ca experiența acumulată în ultimii ani să fie folosită pentru susținerea tuturor investițiilor majore de care regiunea are nevoie.

Prima acțiune oficială a organizației a fost transmiterea către autorități a unui set de 11 propuneri privind Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026–2030. Printre prioritățile susținute se numără modernizarea și electrificarea principalelor magistrale feroviare din Moldova, dezvoltarea coridorului multimodal Iași–Vaslui–Bârlad–Tecuci–Galați, extinderea proiectelor de tren metropolitan și transformarea platformelor Iași-Socola, Galați-Barboși și Suceava în hub-uri logistice strategice.

MVI recrutează experți

În perioada următoare, Asociația Moldova Vrea Infrastructură va începe recrutarea unei rețele de experți din domenii precum transport, energie, logistică, sănătate, educație, cultură și mediul de afaceri. Scopul este formarea unei echipe multidisciplinare care să participe activ la consultările publice și să contribuie cu soluții pentru accelerarea investițiilor în regiunea de Nord-Est.

Prin lansarea MVI, inițiatorii își propun să continue implicarea civică începută în urmă cu peste zece ani și să transforme infrastructura într-o prioritate pentru întreaga Moldovă, nu doar în ceea ce privește autostrăzile, ci toate proiectele esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii. Daniel BACIU