Scumpirile nu se opresc! Motorina este la un pas de 10 lei/litru, iar experții avertizează

Șoferii români primesc o nouă lovitură. Carburanții s-au scumpit din nou, iar motorina este la un pas de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Noua scumpire vine la doar o zi după alte majorări de până la 20 de bani pe litru și este alimentată de explozia cotațiilor internaționale ale petrolului și motorinei.

Motorina bate record după record

După majorarea operată de Rompetrol, motorina standard a ajuns la 9,90 lei/litru, cel mai ridicat nivel din ultimele luni.

În Iași, prețurile afișate în dimineața zilei de 24 iulie sunt:

Rompetrol – 9,90 lei/litru

OMV – 9,90 lei/litru

Lukoil – 9,89 lei/litru

Petrom – 9,84 lei/litru

MOL – 9,80 lei/litru

Socar – 9,79 lei/litru

Și benzina rămâne la valori ridicate, cu prețuri cuprinse între 8,87 și 9,02 lei/litru, în funcție de companie.

Petrolul a trecut de 100 de dolari. Urmează noi scumpiri

Principalul motiv al creșterii este explozia cotației petrolului Brent, care a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al blocajelor din transportul internațional al țițeiului.

În același timp, cotația Platt's Med pentru motorină, indicatorul utilizat la stabilirea prețurilor din România, a trecut de 1.270 de dolari pe tonă, față de mai puțin de 900 de dolari la sfârșitul lunii iunie.

Asta înseamnă o creștere de aproximativ 40% în doar trei săptămâni, iar specialiștii avertizează că această majorare nu este încă reflectată integral în prețurile de la pompă. Prin urmare, sunt așteptate noi scumpiri în perioada următoare.

Ministerul Energiei încearcă să calmeze piața

În urma unei întâlniri cu reprezentanții companiilor petroliere, Ministerul Energiei susține că România nu se confruntă, în acest moment, cu riscuri privind aprovizionarea cu carburanți.

Autoritățile admit însă că situația internațională rămâne extrem de tensionată. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz, atacurile asupra petrolierelor din zona Mării Roșii și suspendarea temporară a unor exporturi de țiței prin terminalul CPC de la Novorossiisk pun presiune suplimentară asupra pieței.

Ministerul afirmă că monitorizează permanent evoluția situației și că va colabora cu operatorii din domeniu pentru menținerea aprovizionării, însă nu a anunțat măsuri care să oprească scumpirea carburanților.

Pentru milioane de șoferi, mesajul este clar: dacă actualele tensiuni internaționale continuă, motorina de 10 lei pe litru pare doar o chestiune de timp. Daniel BACIU