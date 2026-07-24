Două accidente feroviare în zona Moldovei

Un grav accident feroviar s-a produs joi seară, provocând moartea unui bărbat de 52 de ani și perturbând circulația trenurilor. Victima conducea un utilaj greu în momentul în care acesta a fost lovit de un tren de călători, impactul fiind atât de puternic încât echipele de intervenție nu au mai reușit să îi salveze viața.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență la locul accidentului. Conducătorul utilajului a fost găsit în stare de inconștiență, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul a fost declarat decedat.

Autocamion izbit de tren, la Neamț

În același interval orar, CFR SA a anunțat că trenul InterRegio 1952, care circula pe ruta Suceava – Constanța, a intrat în coliziune cu un autocamion pentru transportul cimentului la o trecere la nivel cu calea ferată aflată între Săcueni Roman și Galbeni, pe raza Regionalei CF Iași. În urma impactului, autocamionul a fost cuprins de flăcări, iar linia electrică de contact a fost grav avariată.

Compania feroviară a precizat că trecerea la nivel era echipată cu instalație automată de semnalizare, iar echipele tehnice au fost mobilizate pentru evaluarea pagubelor și refacerea infrastructurii. Două drezine speciale au fost trimise din Bacău și Roman pentru remedierea avariilor, iar circulația va fi reluată doar după finalizarea verificărilor de siguranță.

Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului și împrejurările în care s-a produs tragedia. Andrei TURCU