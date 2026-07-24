Iașul accelerează modernizarea transportului. 10 tramvaie noi vor circula până în 2029

* cele 10 tramvaie moderne, cu o lungime de aproximativ 22 de metri, vor înlocui treptat materialul rulant vechi * pe lângă achiziția tramvaielor, proiectul include și o campanie de informare prin care autoritățile vor să încurajeze utilizarea transportului public în detrimentul autoturismului personal

Municipiul Iași face un nou pas spre modernizarea transportului public. Primăria a lansat oficial proiectul prin care vor fi achiziționate 10 tramvaie noi, în valoare totală de aproape 160 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată în mare parte din fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Investiția, în valoare de 159,75 milioane de lei, beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 156,56 milioane de lei și urmărește reducerea poluării, creșterea atractivității transportului public și îmbunătățirea mobilității urbane în municipiu.

Cele 10 tramvaie moderne, cu o lungime de aproximativ 22 de metri, vor înlocui treptat materialul rulant vechi și vor contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a poluării fonice. Vehiculele vor fi complet accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, fiind dotate cu podea joasă și spații special amenajate.

Municipalitatea vrea să-i convingă pe ieșeni să ia tramvaiul!

Pe lângă achiziția tramvaielor, proiectul include și o campanie de informare prin care autoritățile vor să încurajeze utilizarea transportului public în detrimentul autoturismului personal.

Potrivit municipalității, investiția va aduce beneficii celor aproximativ 379.000 de locuitori ai Iașului, prin reducerea timpilor de așteptare, creșterea confortului călătorilor și fluidizarea traficului.

Noile tramvaie vor deservi inclusiv zonele urbane marginalizate și vor facilita deplasarea elevilor, studenților, persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități, oferind un transport mai sigur și mai accesibil.

Contractul de finanțare a fost semnat pe 8 mai 2026, iar implementarea proiectului este programată până la 7 iunie 2029, când toate cele 10 tramvaie ar urma să intre în circulație pe traseele din municipiul Iași. Carmen DEACONU