Arhiepiscopia Iașilor anunță o săptămână cu zeci de evenimente religioase și comunitare în județele Iași, Neamț și Botoșani. Programul include comemorarea a 550 de ani de la Bătălia de la Valea Albă, tabere pentru peste 15.000 de copii și tineri, o școală de vară pentru bursieri și începutul unui pelerinaj pedestru de aproximativ 350 de kilometri.

IPS Teofan participă la comemorarea Bătăliei de la Valea Albă

Duminică, 26 iulie, la Războieni, în județul Neamț, vor avea loc manifestările dedicate împlinirii a 550 de ani de la Bătălia de la Valea Albă, purtată la 26 iulie 1476 sub comanda lui Ștefan cel Mare. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va participa la evenimente începând cu ora 11.30. Manifestările sunt dedicate memoriei celor care au luptat într-unul dintre momentele importante ale istoriei Moldovei.

Tot duminică, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Călugăreni, comuna Poiana Teiului, unde va resfinți biserica și clopotnița ansamblului parohial.

Peste 15.000 de copii și tineri, așteptați în tabere

În aceeași perioadă începe cea de-a șasea serie a Taberei „Floare de Colț”, organizată între 26 și 31 iulie.

Departamentul de Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor pregătește în vara anului 2026 peste 150 de tabere în satele din județele Iași, Neamț și Botoșani. Potrivit organizatorilor, la activități sunt așteptați peste 15.000 de copii și tineri.

Programele includ activități educative, jocuri, întâlniri și experiențe prin care participanții sunt încurajați să își dezvolte abilitățile, să comunice și să se implice în comunitățile din care fac parte.

Voluntari căutați pentru Festivalul Familiei din Iași

Departamentul Pro Vita continuă, până pe 16 august, înscrierile voluntarilor pentru Festivalul Familiei, programat pe 6 septembrie 2026 în Parcul Expoziției din Iași.

Ajuns la cea de-a șasea ediție, festivalul va include ateliere educative, jocuri pentru copii, zone creative și activități dedicate părinților și bunicilor.

Voluntarii vor contribui la amenajarea spațiilor, orientarea participanților, sprijinirea atelierelor și organizarea zonelor de activități. Evenimentul este prezentat drept unul dintre proiectele comunitare de amploare dedicate familiilor din Iași.

Școală de vară pentru bursierii Pro Vita

În perioada 27–31 iulie, aproximativ 25 de liceeni și studenți vor participa la o școală de vară organizată la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași.

Tinerii fac parte din Programul de susținere la studii destinat beneficiarilor proveniți din familii numeroase înscrise în Programul de solidaritate „Sfântul Stelian”.

Programul cuprinde ateliere de dezvoltare spirituală, pictură pe sticlă, cusut, vizite la muzee, drumeții, foc de tabără și activități recreative. Organizatorii urmăresc atât dezvoltarea personală a participanților, cât și identificarea nevoilor, talentelor și aspirațiilor acestora.

Marți, 28 iulie, Pro Vita organizează și o excursie pentru aproximativ 50 de părinți și copii din zona Hârlău. Participanții vor vizita Cetatea Neamțului și mănăstirile Văratec și Agapia.

Pelerinaj de 350 de kilometri, cu plecare din Iași

Vineri, 31 iulie, începe cea de-a XII-a ediție a Pelerinajului Sfinților Nemțeni. Credincioșii vor parcurge la pas trasee care însumează aproximativ 350 de kilometri, către Mănăstirea Neamț, Masivul Ceahlău și Mănăstirea Sihla.

Pelerinii vor pleca din Iași, Botoșani, Piatra Neamț și Pipirig. Traseul Iași–Mănăstirea Neamț–Ceahlău–Mănăstirea Sihla va fi parcurs în perioada 31 iulie–7 august.

Pelerinajul organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret reunește mersul pe jos, rugăciunea și vizitarea unora dintre cele mai importante locuri monahale din Moldova.

Slujbe și întâlniri în parohiile din Iași

Pe parcursul săptămânii sunt programate și mai multe întâlniri pastoral-misionare în parohiile din Aroneanu, Hărpășești, Drăgușeni, Văleni și Dumbrava.

Temele conferințelor sunt dedicate rugăciunii în familie, participării la viața liturgică și rolului parohiei ca familie duhovnicească.

Joi, 30 iulie, de la ora 17.00, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul va oficia la Parohia Drăgușeni slujba de sfințire a capelei mortuare, a aghiasmatarului și a unei fântâni amenajate în complexul parohial. Clara DIMA