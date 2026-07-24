* peste 1.400 de trotinete de închiriat au fost anunțate la lansarea serviciilor din Iași * accidentele și reclamațiile ieșenilor se înmulțesc

Rapide, silențioase și greu de anticipat, trotinetele electrice au devenit o prezență obișnuită în traficul din Iași. Pentru utilizatori reprezintă o alternativă la mașină, însă pentru pietoni și șoferi sunt tot mai des percepute drept un pericol. În numai opt luni, polițiștii ieșeni au înregistrat 82 de accidente în care au fost implicați conducători de trotinete.

82 de accidente cu trotinete electrice în opt luni

În primele opt luni ale anului 2025, în județul Iași au fost raportate 82 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. Patru accidente au fost grave. Patru persoane au suferit răni grave, iar alte 84 au fost rănite ușor, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Pericolul nu a dispărut nici în 2026. La o singură acțiune organizată în luna iunie de Biroul Rutier Iași, polițiștii au aplicat nouă sancțiuni conducătorilor de trotinete electrice. Controalele au vizat circulația pe trotuare, transportarea pasagerilor, nerespectarea regulilor rutiere și lipsa echipamentelor obligatorii. Cele mai riscante situații apar atunci când trotinetele sunt conduse printre mașini, traversează trecerile pentru pietoni fără ca utilizatorul să coboare, intră pe trotuare aglomerate sau transportă două persoane.

Câte trotinete electrice sunt în Iași

La lansarea serviciilor de închiriere, în primăvara anului 2022, compania Lime a adus în Iași 800 de trotinete, iar Bolt anunța introducerea altor 600 de unități. Orașul a pornit astfel cu o flotă anunțată de aproximativ 1.400 de trotinete electrice de închiriat.

Cifra nu poate fi prezentată însă drept numărul actual. În documentele publice consultate pentru 2026 nu apare un inventar actualizat, accesibil ieșenilor, cu toate trotinetele aflate zilnic pe străzi. Regulamentul municipal obligă operatorii să declare numărul vehiculelor pentru care solicită ocuparea domeniului public, dar flotele pot varia în funcție de sezon, cerere și disponibilitate. La acestea se adaugă trotinetele cumpărate de persoane fizice, al căror număr nu este cunoscut.

Prin urmare, 1.400 reprezintă flota de închiriere anunțată la debutul serviciilor, nu un recensământ al trotinetelor care circulă în Iași în vara anului 2026.

Viteza legală este de 25 km/h. La Iași, limita este de 24 km/h

Codul Rutier definește trotineta electrică drept un vehicul a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 25 km/h. În acordul municipal privind flotele de închiriere din Iași este prevăzută o limitare la 24 km/h.

Viteza legală nu înseamnă însă că trotineta poate fi condusă oriunde cu 24 sau 25 km/h. În zonele aglomerate, utilizatorul trebuie să reducă viteza astfel încât să poată evita orice pericol.

Trotinetele trebuie să circule pe pistele pentru biciclete. Acolo unde acestea nu există, deplasarea este permisă pe partea carosabilă, numai pe drumurile unde limita pentru celelalte vehicule nu depășește 50 km/h. Circulația pe trotuar nu este permisă în lipsa unei piste special amenajate.

Modelele mai puternice, care depășesc prin construcție 25 km/h, nu mai intră automat în categoria trotinetelor electrice obișnuite. Începând cu noile reguli privind RCA, asigurarea devine obligatorie pentru vehiculele cu viteză constructivă mai mare de 25 km/h sau pentru cele care au peste 25 de kilograme și depășesc 14 km/h.

La sfârșitul anului 2025, în administrația locală s-a discutat inclusiv despre eliminarea trotinetelor electrice de închiriat și înlocuirea acestora cu biciclete electrice. Consilierii au invocat viteza de pe trotuare, accidentele și reclamațiile cetățenilor.

Dan DIMA