Încep lucrările la parcul fotovoltaic care va alimenta Iașul în următorii 30 de ani

* acesta va fi construit la CET II Holboca * impactul este comparabil cu scoaterea din circulație a peste 26.000 de autoturisme timp de un an, plantarea a aproape 1,9 milioane de copaci, capabili să absoarbă aceeași cantitate de dioxid de carbon în următorul deceniu!

Unul dintre cele mai importante proiecte energetice din ultimii ani a intrat în execuție, la Iași. Parcul fotovoltaic va fi construit la CET II Holboca, în urma unei investiții de aproape 50 de milioane de lei, va produce energie regenerabilă pentru municipiu și va acoperi aproximativ 40% din consumul anual de energie electrică al sistemului.

Finanțat integral prin Fondul pentru Modernizare, proiectul marchează un pas important în strategia Iașului de reducere a dependenței de energia convențională și de diminuare a costurilor cu electricitatea.

Peste 13.000 de panouri solare vor produce energie pentru Iași

Noul parc fotovoltaic este amplasat în comuna Holboca, pe Șoseaua Iași–Ungheni, și ocupă o suprafață de peste 13 hectare.

Instalația va avea o putere instalată de 9,8 MWp în curent continuu și 9 MW în curent alternativ, iar producția estimată va depăși 9.850 MWh de energie verde în fiecare an.

Sistemul este alcătuit din 13.068 de panouri fotovoltaice de 750 W și 30 de invertoare de câte 300 kW, montate în configurație est-vest pentru a maximiza producția de energie pe întreaga durată a zilei. Panourile beneficiază de o garanție de performanță de 30 de ani.

Impact uriaș asupra mediului

Potrivit proiectanților, investiția va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 113.900 de tone echivalent CO₂ în următorii 20 de ani.

Impactul este comparabil cu scoaterea din circulație a peste 26.000 de autoturisme timp de un an, plantarea a aproape 1,9 milioane de copaci, capabili să absoarbă aceeași cantitate de dioxid de carbon în următorul deceniu.

Primarul Mihai Chirica a declarat că proiectul face parte din strategia de modernizare a infrastructurii municipale și de creștere a independenței energetice a Iașului.

Edilul a subliniat că investițiile în producerea energiei din surse regenerabile vor contribui atât la reducerea costurilor, cât și la dezvoltarea unui oraș mai sustenabil.

Un proiect strategic pentru viitorul Iașului

Constructorul investiției, compania Electro-Alfa, din Botoșani, a precizat că proiectul de la Holboca face parte dintr-un program amplu de dezvoltare a infrastructurii energetice din România, compania având în derulare alte proiecte similare la nivel național.

Prin iconstruirea parcului fotovoltaic de la CET II Holboca, Iașul își consolidează poziția în rândul marilor orașe care investesc în energie regenerabilă, într-un context în care independența energetică și reducerea costurilor devin obiective strategice pentru administrațiile locale. Daniel BACIU