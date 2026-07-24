Rutiera, acțiune de amploare. Șofer fără permis, reținut, iar alți 29 au rămas pietoni

Polițiștii ieșeni au intensificat controalele pe șoselele din județ, iar bilanțul unei singure zile arată zeci de sancțiuni, permise suspendate și un șofer reținut după ce a fost prins conducând fără permis.

În cadrul acțiunilor desfășurate pentru creșterea siguranței rutiere, 29 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce pentru încălcarea legislației rutiere.

Totodată, polițiștii au retras certificatele de înmatriculare pentru 10 autovehicule care prezentau defecțiuni și nu mai ofereau condiții de siguranță pentru circulația pe drumurile publice.

Un caz grav a fost înregistrat în comuna Sirețel, unde un bărbat de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un autoturism fără să dețină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Acesta urma să fie prezentat procurorilor și Judecătoriei Pașcani cu propunerile legale.

În paralel, polițiștii Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune dedicată prevenirii accidentelor provocate de neacordarea priorității de trecere.

În timpul controalelor au fost verificate 55 de autovehicule, efectuate 48 de testări cu aparatul alcooltest, aplicate 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 26.382 de lei.

Dintre acestea, șase amenzi au fost aplicate pentru neacordarea priorității vehiculelor, trei pentru neacordarea priorității pietonilor, iar restul pentru alte abateri la regimul rutier.

Polițiștii au mai reținut nouă permise de conducere și au retras trei certificate de înmatriculare.

Printre șoferii sancționați s-a numărat și un bărbat de 55 de ani din județul Iași, care nu a acordat prioritate unui autoturism aflat pe drumul principal într-o intersecție din municipiul Iași. Acesta a rămas fără permis pentru 60 de zile, conform prevederilor Codului Rutier. Andrei TURCU