* în spitalele și maternitățile din Iași, 15 preoți intră în saloane înaintea operațiilor, după diagnostice grele sau atunci când familia nu mai găsește cuvintele potrivite

Nu poartă halat și nu dau verdicte medicale. Vin însă acolo unde frica, singurătatea și neputința apasă uneori mai greu decât boala. Stau lângă copii, mame, bolnavi oncologici, pacienți aflați în recuperare și cadre medicale epuizate.

Înainte de operație, cineva rămâne lângă pacient

Într-un salon de spital, liniștea nu înseamnă întotdeauna pace. Poate fi așteptarea dinaintea unei intervenții, teama unui rezultat sau oboseala unei familii care nu mai știe ce să întrebe. Atunci apare preotul de spital. Nu poate schimba diagnosticul, dar poate rămâne lângă om și îi poate da sentimentul că nu traversează singur încercarea.

La Spitalul de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, părintele Adrian Chelaru vorbește cu pacienții înaintea operațiilor și cu familiile de pe coridoare. La Institutul Regional de Oncologie, părintele Radu Sever Ungureanu este aproape de bolnavii pentru care viața se măsoară între tratamente și investigații. La Spitalul Clinic de Recuperare, părintele Vasile Hilițanu îi întâlnește pe cei care au în față săptămâni sau luni de refacere.

Copiii și mamele care nu mai pot fi puternici

La Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria”, părintele Cristian Florin Cristea lucrează de peste două decenii cu micii pacienți și cu părinții lor. Intră în saloane în care copiii se tem de proceduri, iar adulții încearcă să-și ascundă disperarea. Uneori, el ascultă întrebările pe care familia nu le poate rosti în fața copilului.

La Maternitatea „Cuza Vodă”, părintele Dan Damaschin este cunoscut și pentru ajutorul oferit mamelor singure și copiilor din familii sărace. Sprijinul poate continua după externare, cu hrană, haine, medicamente sau găsirea unei soluții pentru o mamă care nu are unde să se întoarcă.

La Maternitatea „Elena Doamna”, părintele Florin Gherasă sprijină pacientele și participă la acțiuni sociale pentru mame și nou-născuți.

Din saloanele de boli infecțioase până la psihiatrie

La Spitalul de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, părintele Ioan Bogdan Olăeru oferă asistență pacienților ortodocși, iar bolnavii romano-catolici îl pot solicita pe părintele Mihai Gălățanu. Sprijinul religios trebuie să respecte credința și alegerea fiecărui pacient.

La Spitalul de Pneumoftiziologie slujesc părinții Dumitru Păduraru și Vasile Nechita. Primul este implicat și în Comisia de etică medicală, iar cel de-al doilea lucrează cu pacienții Secției „Pașcanu”. În secțiile cu tratamente lungi, vizita preotului rupe rutina bolii și readuce în salon legătura cu lumea de afară.

La Institutul de Psihiatrie „Socola”, protosinghelul Iustin Neagu oferă asistență spirituală pacienților internați. La Spitalul „Providența”, părintele Constantin Cătălin Puiu face parte din echipa de terapie integrativă, alături de psiholog și asistentul social.

Între capelă, salon și familia bolnavului

La Spitalul Militar „Dr. Iacob Czihac”, părintele Emilian Sava oficiază slujbe și îi vizitează pe cei internați. La Spitalul „Sfântul Spiridon”, părinții Marian Timofte și Bogdan Dedu desfășoară activități pastorale și caritabile, iar la Spitalul „Dr. C. I. Parhon”, părintele Daniel Duca îi însoțește spiritual pe pacienții aflați în tratament.

În spitalele și maternitățile din Iași activează 15 preoți ortodocși, cărora li se adaugă preotul romano-catolic disponibil la Boli Infecțioase. Munca lor se desfășoară între capelă, salon, coridor și, uneori, casa unei familii rămase fără resurse.

Preotul de spital nu prescrie, nu decide tratamentul și nu înlocuiește medicul ori psihologul. Rămâne însă lângă om atunci când apar frica, vinovăția, singurătatea sau întrebarea pentru care medicina nu are răspuns. Într-un spital, vindecarea nu este întotdeauna posibilă. Prezența, însă, da.

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