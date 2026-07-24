Filmul devine punctul de plecare pentru patru conversații despre trecut, curajul de a pune întrebări, transformarea televiziunii și granița dintre investigație și ficțiune. Conferințele SFR revin la Iași cu ediția a doua, construită în jurul temei „Terapia”.

„Programul Conferințelor SFR este construit integral din propriile căutări, gândindu-mă la oameni cu întrebări, care nu uită de trecut și se uită spre viitor. Îmi doresc ca aceste întâlniri să depășească formatul unei dezbateri și să devină spații de dialog, de promovare a unor teme și nume care n-au loc pe burtierele de la TV și nici în prime time”, a declarat Corina Giurgia.

Cristian Tudor Popescu deschide Conferințele SFR

Prima întâlnire va avea loc joi, 6 august, când Cristian Tudor Popescu va susține conferința „Umbra lumii de dincolo”.

Pornind de la patru filme care explorează ceea ce se află dincolo de imagine, istoricul și criticul de film va analiza modul în care cinematografia poate vorbi despre realități greu de surprins, despre frică, absență și lucrurile care nu pot fi întotdeauna văzute sau explicate.

Conferința susținută de Cristian Tudor Popescu a devenit deja o tradiție în programul Serilor Filmului Românesc.

Raluca Moianu vorbește despre schimbarea televiziunii

Vineri, 7 august, Raluca Moianu revine în fața publicului cu întâlnirea „De la «Iartă-mă» la România de astăzi”.

Conversația va urmări transformările prin care au trecut televiziunea, divertismentul și societatea românească în ultimele două decenii. Discuția va porni de la unul dintre cele mai cunoscute formate de televiziune ale anilor 2000 și va ajunge la felul în care emoțiile, vulnerabilitatea și conflictele personale sunt prezentate astăzi în spațiul public.

Cine mai are curajul să pună întrebări incomode?

Jurnalismul și responsabilitatea celor care intervievează vor fi temele întâlnirii programate sâmbătă, 8 august.

Conferința „De la Oriana Fallaci la jurnalismul de azi: cine mai are curajul să întrebe?” le aduce la aceeași masă pe Ileana Popovici, Cristina Liberis, Sorina Signeanu și Cezara Fantu.

Cele patru invitate vor porni de la modelul lăsat de Oriana Fallaci, una dintre cele mai influente jurnaliste ale secolului trecut, pentru a discuta despre întrebările incomode pe care presa contemporană le mai pune, dar și despre subiectele pe care jurnalismul riscă să le evite.

Investigația și ficțiunea, două forme ale memoriei

Seria se va încheia duminică, 9 august, cu întâlnirea „Investigație, ficțiune și memoria unei societăți fragile”.

Regizorul Igor Cobileanski, actorii Ada Lupu și Iulian Postelnicu, alături de Andrei Sava, vor aduce perspectiva cinematografiei și a construcției unui personaj. Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu și Vitalie Cojocari vor vorbi din perspectiva jurnalismului și a experienței directe din teren.

Conferința va analiza granița dintre documentarea jurnalistică și ficțiunea cinematografică, dar și felul în care poveștile adevărate sunt transformate atunci când ajung pe ecran.

Una dintre întrebările centrale ale întâlnirii este cât adevăr poate cuprinde o poveste spusă prin film și ce parte a realității rămâne responsabilitatea exclusivă a jurnalismului.

O parte din valoarea biletelor va fi donată

Conferințele SFR au și o componentă caritabilă. O parte din contravaloarea fiecărui bilet va fi donată Asociației „Arta de a salva”, organizație implicată în salvarea și îngrijirea animalelor.

Festivalul Serile Filmului Românesc este organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași, cu susținerea Primăriei Municipiului Iași și a Consiliului Județean Iași. Proiectul a fost inițiat de Asociația Studenților Jurnaliști. Clara DIMA