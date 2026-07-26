* libertatea pe două roți vine cu o factură serioasă * permisul, motocicleta, echipamentul, asigurarea, actele și întreținerea pot ridica investiția inițială la câteva zeci de mii de lei

La semafor, motocicleta pare cea mai rapidă cale de a scăpa de aglomerația Iașului. Până la prima ieșire legală și sigură pe șosea, însă, viitorul motociclist trebuie să treacă printr-un calcul deloc romantic. Un început prudent, cu un motor second-hand, costă cel puțin 15.000–20.000 de lei. Pentru o motocicletă nouă, echipament complet și toate cheltuielile de pornire, factura poate ajunge la 40.000–55.000 de lei.

Comunitatea locală este tot mai numeroasă. La finalul anului 2025, în județul Iași erau înregistrate 5.662 de motociclete, scutere, mopede și alte vehicule moto. Peste 4.700 dintre acestea intrau în categoriile motocicletelor propriu-zise.

Permisul costă peste 3.000 de lei

Prima investiție este școala pentru categoria A, care costă în jur de 3.000 de lei. După adăugarea fișei medicale, a taxei pentru permis și a celorlalte documente, suma ajunge la aproximativ 3.200–3.300 de lei.

Abia apoi începe căutarea motocicletei. Pe piața second-hand, modelele mici, potrivite pentru începători, pornesc de la 1.500–2.000 de euro. O motocicletă japoneză de cilindree medie, cu ABS și într-o stare tehnică bună, costă de regulă între 3.000 și 6.000 de euro.

În cazul motocicletelor noi, cele mai accesibile modele pornesc de la aproximativ 18.000 de lei. Pentru un motor de 500–700 cmc, prețurile urcă frecvent la 35.000–50.000 de lei, iar variantele adventure sau touring pot depăși 60.000 de lei.

Protecția mai adaugă până la 6.000 de lei

Motocicleta nu este suficientă. Casca este obligatorie, dar un echipament complet include și geacă, pantaloni, mănuși și ghete cu protecții.

Un set nou, decent, costă între 2.000 și 4.000 de lei. Produsele premium pot trece de 6.000 de lei. Casca nu ar trebui cumpărată la mâna a doua, deoarece eventualele lovituri, fisuri sau probleme de depozitare nu pot fi întotdeauna observate la exterior.

Economia făcută la echipament poate deveni cea mai scumpă greșeală a unui începător.

Peste 1.600 de lei numai pentru benzină

Cheltuielile continuă după cumpărarea motocicletei. Pentru vehiculele de peste 50 cmc, tariful de referință RCA este de aproximativ 676 de lei, însă oferta finală diferă în funcție de vârsta proprietarului, clasa bonus-malus și compania de asigurări.

Se adaugă ITP-ul, actele, schimburile de ulei și filtre, plăcuțele de frână, lanțul, pinioanele și eventualele reparații. Un set de anvelope pentru o motocicletă de cilindree medie poate costa aproximativ 1.700 de lei, fără montaj.

La un consum mediu de 4,5 litri la 100 de kilometri, un sezon de 4.000 de kilometri înseamnă 180 de litri de benzină și peste 1.600 de lei cheltuiți numai pe combustibil.

Cu RCA, revizie, ITP, consumabile și uzura anvelopelor, întreținerea anuală poate ajunge la 2.500–5.500 de lei.

Trei bugete pentru un motociclist începător

Varianta economică, bazată pe o motocicletă rulată, pornește de la 15.000–20.000 de lei. Pentru un motor nou, de capacitate mică, bugetul ajunge la 24.000–30.000 de lei.

O motocicletă nouă de cilindree medie, împreună cu permisul, echipamentul și primele cheltuieli de exploatare, ridică investiția la 40.000–55.000 de lei.

Iașul are și o comunitate moto activă. Trust MC Iași și Guerrilla MC Iași sunt două dintre cluburile cunoscute, alături de grupuri precum Motociclismul Pentru Toți, Iași Motor Club și Motocicliștii Iași. În spațiul public pot fi identificate cel puțin cinci cluburi, asociații sau comunități locale.

Viața pe două roți nu este ieftină, iar prețul motocicletei reprezintă doar începutul. Adevărata factură este formată din protecție, întreținere și pregătire. Pentru un motociclist responsabil, acestea nu sunt cheltuieli opționale, ci parte din prețul fiecărui kilometru.

Dan DIMA