* candidații la facultățile din Iași plătesc, în vara anului 2026, taxe cuprinse între zero și 120 de euro * diferențele apar atât între universități, cât și între facultățile aceleiași instituții * cine depune mai multe dosare poate cheltui peste 1.000 de lei înainte de afișarea rezultatelor

Admiterea la facultate începe, pentru mulți absolvenți, nu cu examenul, ci cu plata. Pe lângă diploma de bacalaureat și actele personale, dosarul trebuie să conțină dovada achitării taxei de înscriere. În centrul universitar Iași, costurile merg de la zero la 500 de lei în sistemul public și ajung la 120 de euro în mediul privat.

Recordul ajunge la 120 de euro

Cea mai mare taxă este percepută de Universitatea „Apollonia”: 120 de euro pentru un dosar, adică aproximativ 629 de lei la cursul BNR din 15 iulie 2026. Suma este cerută la programe precum Medicină Dentară, Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie, Jurnalism sau Comunicare și Relații Publice.

Universitatea „Petre Andrei” percepe 400 de lei la licență, 450 de lei la masterat și 350 de lei la programele postuniversitare.

În sistemul public, cea mai mare taxă este la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”. Candidații la Medicină, Medicină Dentară și Farmacie plătesc 500 de lei. Taxa este de 350 de lei la Asistență Medicală Generală și Bioinginerie și de 300 de lei la alte șapte programe, între care Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Cosmetică Medicală și Balneofiziokinetoterapie. În total, UMF are 11 programe de licență și trei praguri de taxare: 300, 350 și 500 de lei.

UAIC are taxe între zero și 400 de lei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” are cea mai variată grilă: 15 facultăți, 86 de programe și taxe cuprinse între zero și 400 de lei.

Maximul de 400 de lei este perceput la Biologie, Informatică, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport și Psihologie și Științe ale Educației. La Litere se plătesc 375 de lei, iar la Drept, Fizică și Filosofie și Științe Social-Politice, câte 300 de lei.

Taxa este de 250 de lei la Chimie, Istorie, Teologie Ortodoxă și la programele de Geografie sau Știința Mediului, de 200 de lei la Matematică și de 150 de lei la Geologie și Inginerie Geologică. Singura facultate fără taxă standard este Teologia Romano-Catolică.

Mai multe dosare înseamnă costuri care cresc rapid. Un candidat care se înscrie la Informatică, Litere și Drept achită 400, 375 și 300 de lei, adică 1.075 de lei înainte de a afla dacă a fost admis.

La Politehnică, 200 de lei pot acoperi trei facultăți

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” are una dintre cele mai avantajoase formule pentru candidații cu mai multe opțiuni. La nouă dintre cele 11 facultăți, taxa de 200 de lei permite înscrierea la trei facultăți. Pentru acces la toate cele nouă se mai achită 200 de lei, astfel încât costul total ajunge la 400 de lei.

Fac excepție Facultatea de Automatică și Calculatoare și Facultatea de Arhitectură, unde taxa este de 400 de lei pentru fiecare concurs. Candidații admiși pe locuri cu taxă achită ulterior 4.500 de lei pe an.

Cele mai mici taxe: zero, 150 și 200 de lei

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” percepe 150 de lei, sumă care permite înscrierea la toate specializările facultății alese. După admitere se plătește separat o taxă de înmatriculare de 100 de lei.

La Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, taxa de înscriere este de 215 lei. La Teatru, aceeași taxă acoperă mai multe specializări. Candidații admiși mai achită 215 lei pentru înmatriculare, astfel încât costul total ajunge la 430 de lei.

Clasamentul pornește, așadar, de la zero lei la Teologia Romano-Catolică, continuă cu 150 de lei la USV și la Geologie, 200 de lei la majoritatea facultăților TUIASI, 215 lei la Arte, 300–500 de lei la UMF, 400 de lei la Universitatea „Petre Andrei” și 120 de euro la „Apollonia”. Pentru trei sau patru dosare depuse separat, bugetul poate depăși 1.000 de lei și poate urca spre 1.500 de lei.

Teona SOARE