Primăria caută constructor pentru proiectul bazinelor de înot din grădinițe

Trei grădinițe vor avea propriile bazine de înot, după ce Primăria Iași a lansat licitația pentru realizarea lucrărilor de construcție. Pe hârtie, proiectul arată impresionant. Copiii vor avea acces la spații moderne, bazine adaptate vârstei lor, clădiri noi și posibilitatea de a învăța să înoate încă din primii ani de viață.

Proiectul vizează Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 (stradela Gându), Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 (strada Decedat) și Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 (strada Plăieșilor).

Licitația are o valoare estimată de 11.948.552,62 lei, iar firmele interesate pot depune ofertele până la 31 iulie 2026, ora 15:00.

Noile construcții vor avea o suprafață de aproape 179 de metri pătrați, iar bazinele vor fi adaptate special pentru copii, cu dimensiuni de 8,5 metri pe 4,2 metri și o adâncime variabilă între 0,50 și 1,20 metri.

Investiția presupune realizarea unor clădiri moderne, cu structură din beton armat, sisteme de termoizolație, spații dedicate și toate elementele necesare pentru desfășurarea activităților sportive în siguranță.

Criticii ar putea întreba însă dacă un oraș cu atâtea nevoi de infrastructură își permite să investească milioane de lei în facilități care vor fi folosite de un număr limitat de copii.

Dar adevărata provocare nu este construirea bazinelor. Adevărata provocare va fi cum vor fi administrate, cât vor costa întreținerea lor și câți copii vor avea acces real la aceste facilități.

Pentru că o investiție publică nu se măsoară doar în metri pătrați de beton și milioane cheltuite. Se măsoară în rezultate.

Iar peste câțiva ani, ieșenii vor putea vedea dacă aceste piscine au fost un salt înainte pentru educație sau doar încă un proiect spectaculos pe lista administrației. Carmen DEACONU

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