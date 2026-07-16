* în municipiul Iași, grădinițele publice funcționează prin rotație în vacanța de vară, iar părinții plătesc doar masa copiilor * în sistemul privat, programul este mai stabil, dar costurile pot depăși 2.000 de lei pe lună

Părinții ieșeni care lucrează în lunile iulie și august trebuie să caute din timp un loc pentru copil. Oferta publică este mai ieftină, dar limitată la anumite săptămâni, în timp ce grădinițele private asigură continuitate la tarife considerabil mai mari.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a inclus în programul pentru vacanța de vară din 2026 aproximativ 30 de grădinițe și structuri preșcolare publice din municipiu. Unitățile nu sunt însă deschise simultan, ci funcționează prin rotație, în intervale de câte o săptămână, până la sfârșitul lunii august.

În fiecare săptămână sunt disponibile, de regulă, trei grădinițe din zone diferite ale orașului. Sistemul le permite părinților să își ducă micuții la o unitate care are program de vară, dar poate însemna schimbarea repetată a grădiniței și deplasări mai lungi față de domiciliu sau locul de muncă.

La stat se achită doar masa copilului

Grădinițele publice nu percep taxă de școlarizare pentru programul de vară. Părinții plătesc contribuția pentru hrană, care diferă de la o unitate la alta, în funcție de contractele încheiate cu furnizorii.

Costurile anunțate de unele grădinițe din Iași sunt cuprinse între 19 și 26 de lei pe zi. Pentru o săptămână completă, familia poate achita între 95 și 130 de lei. Plata se face, de regulă, înainte de începerea programului.

Numărul total al locurilor disponibile în grădinițele publice nu este anunțat centralizat. Fiecare unitate stabilește câte grupe poate organiza, în funcție de spațiu, personal și solicitări. Unele grădinițe au anunțat aproximativ 40 de locuri pentru o săptămână, însă capacitatea diferă de la o instituție la alta.

Înscrierea se face direct la grădinița care funcționează în perioada dorită. Părinții trebuie să depună o cerere, copii după actele de identitate și documente care arată că minorul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar. Pot fi cerute și adeverințe medicale sau declarații privind starea de sănătate.

Grădinițele private pot costa peste 2.000 de lei lunar

În sistemul privat, oferta nu este centralizată, iar fiecare grădiniță își stabilește programul, tarifele și numărul de locuri. Unele unități funcționează pe întreaga perioadă a verii, în timp ce altele organizează școli de vară sau programe tematice săptămânale.

Tarifele pornesc de la aproximativ 1.400 de lei pe lună și pot ajunge la 2.400 de lei, în funcție de program, masă și activitățile incluse. Pentru participarea timp de o săptămână, costurile pot varia între 350 și 600 de lei.

Diferența de preț dintre sistemul public și cel privat este considerabilă. La stat, părinții pot plăti în jur de 100 de lei pe săptămână, însă locurile sunt limitate și programul se desfășoară prin rotație. La privat, copilul poate rămâne în aceeași unitate mai multe săptămâni, dar costul ajunge la câteva mii de lei pentru întreaga vară.

Teona SOARE