Poliția rupe tăcerea în scandalul pistelor de biciclete din Iași

Inspectoratul de Poliție Județean Iași intervine oficial în scandalul care a aprins spiritele în ultimele zile și face o serie de precizări care schimbă perspectiva asupra controversei legate de pistele pentru biciclete. Polițiștii susțin că nu ei proiectează, amenajează sau întrețin infrastructura velo și afirmă că au cerut în repetate rânduri remedierea unor probleme care puneau în pericol siguranța bicicliștilor.

Potrivit IPJ Iași, în urma verificărilor efectuate și a numeroaselor sesizări primite de la cetățeni, au fost descoperite deficiențe privind semnalizarea și practicabilitatea unor piste, situații care puteau genera accidente și pune în pericol participanții la trafic.

Reprezentanții Poliției precizează că, acolo unde problemele nu puteau fi remediate într-un termen rezonabil și nu mai existau condiții pentru circulația în siguranță, au solicitat dezafectarea temporară a pistelor, până la refacerea acestora conform legislației.

Mai mult, IPJ susține că a informat în mod repetat administratorul drumurilor despre neconformitățile constatate și a cerut adoptarea urgentă a măsurilor necesare.

Mesaj clar: Poliția nu construiește piste

Instituția subliniază că responsabilitatea pentru proiectarea, amenajarea, întreținerea și administrarea pistelor aparține exclusiv administratorului drumului public, iar rolul Poliției Rutiere este doar acela de a identifica riscurile și de a solicita eliminarea lor. „Obiectivul demersurilor întreprinse de polițiștii rutieri nu a fost restrângerea utilizării bicicletei ca mijloc de transport, ci creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Iași.

Poliția afirmă că înțelege nemulțumirile comunității bicicliștilor și susține dezvoltarea unei infrastructuri moderne și sigure, însă insistă că aceasta trebuie să respecte toate standardele legale și de siguranță.

În perioada următoare, polițiștii rutieri anunță că vor desfășura cu prioritate activități de prevenire și informare, pentru ca participanții la trafic să își adapteze comportamentul la situația existentă și pentru a reduce riscul producerii accidentelor.

Declarația IPJ Iași vine după dezbaterea intensă provocată de situația pistelor pentru biciclete din municipiu și clarifică faptul că solicitările Poliției au avut exclusiv ca scop eliminarea unor riscuri de circulație, nu desființarea transportului alternativ în oraș. Andrei TURCU