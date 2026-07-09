IRO Iași caută cancerul în sate prin trei programe de prevenție

* institutul derulează screening oncologic în Moldova pentru cancer colorectal, sân și col uterin

Institutul Regional de Oncologie Iași implementează, în 2026, trei proiecte de screening oncologic cu fonduri europene, adresate în special persoanelor vulnerabile socio-economic sau medical. Sunt vizate județele din Nord-Est: Iași, Suceava, Botoșani, Bacău, Neamț și Vaslui.

Cele trei direcții sunt clare: cancer colorectal, cancer de sân și cancer de col uterin. Nu vorbim despre simple campanii de informare, ci despre programe cu testare efectivă, registre, traseu medical, medici de familie afiliați, unități mobile și centre regionale de prevenție.

COLONPREV: 25.255 de persoane testate și 1.263 colonoscopii

Cel mai concret program intrat deja în teren este COLONPREV, dedicat prevenirii cancerului colorectal. Proiectul este coordonat de IRO Iași, în parteneriat cu UMF „Grigore T. Popa” Iași și Asociația Institutul Regional de Oncologie. Programul se desfășoară între 30 ianuarie 2026 și 30 decembrie 2029, are o durată de 47 de luni și o valoare eligibilă totală de 35,54 milioane lei. Ținta este de 31.568 de persoane recrutate, selectate sau înscrise în proiect, dintre care 25.255 urmează să fie testate. Alte 1.263 de persoane ar trebui programate la colonoscopie.

Testul folosit este FIT, un test imunologic pentru depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale. Se adresează femeilor și bărbaților între 50 și 74 de ani, fără simptome, dar aflați în categorii vulnerabile. Este un test simplu, făcut acasă, fără durere și fără pregătire specială.

În luna mai 2026, primele testări au început în județul Iași. Peste 70 de persoane din Mironeasa și Ipatele au fost înscrise, 71 au primit kituri FIT, iar 3 au fost programate direct la colonoscopie.

În iulie, testările ajung la Iași, Hârlău, Pașcani și Miroslăvești

Programul pentru iulie 2026 arată că screeningul colorectal nu rămâne în zona de promisiune. Persoanele eligibile din mai multe localități din Iași și Suceava pot merge la medicii de familie afiliați pentru a primi testele FIT.

În județul Iași, calendarul include municipiul Iași pe 10 iulie, Hârlău pe 14 iulie, Pașcani pe 17 iulie, Balș pe 22 iulie și Miroslăvești pe 24 iulie. Programul anunțat este, în general, între orele 9.00 și 16.00.

DARIA: mamografii pentru femeile vulnerabile

Al doilea program este DARIA, dedicat screeningului pentru cancerul de sân. IRO Iași este partener de implementare pentru Regiunea Nord-Est, în cadrul unui proiect național cu valoare eligibilă totală de 261,26 milioane lei. Contractul pentru IRO Iași are o valoare de 24,77 milioane lei.

Proiectul se desfășoară până la 31 decembrie 2029 și urmărește mobilizarea și informarea a 149.342 de persoane vulnerabile la nivel național. Minimum 119.000 de femei ar urma să beneficieze efectiv de testare prin mamografie.

Pentru femeile din Moldova, miza este enormă. Cancerul de sân descoperit devreme are șanse mult mai bune de tratament. Dar în multe comunități, mamografia rămâne încă departe: costă timp, bani, drum, curaj și acces la medic. De aceea, unitățile mobile și implicarea medicilor de familie pot face diferența între o suspiciune prinsă la timp și un diagnostic ajuns prea târziu.

CLARA: testare HPV pentru femeile între 25 și 65 de ani

Al treilea program este CLARA, dedicat screeningului pentru cancerul de col uterin prin testare HPV. IRO Iași este partener pentru Regiunea Nord-Est, într-un proiect care se derulează între decembrie 2025 și octombrie 2029.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 258,36 milioane lei, iar bugetul partenerului IRO Iași este de 29,20 milioane lei. La nivelul proiectului, sunt vizate 272.256 de persoane din grupul țintă, 271.556 de persoane informate și mobilizate, 217.246 de persoane care ar urma să beneficieze de screening și 700 de specialiști formați.

În 2026, IRO Iași nu are doar un proiect medical. Are un test social. Dacă prevenția ajunge doar la cei informați și aproape de oraș, ratarea va fi mare. Dacă ajunge în sate, la persoane vulnerabile și la oameni care altfel nu s-ar testa, atunci Moldova poate începe să caute cancerul înainte ca boala să devină sentință.

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