Aproape 6.500 de elevi din Iași intră în admitere

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru admiterea la liceu 2026, cu recomandări pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru părinții care trebuie să completeze fișa de opțiuni. La Iași, documentul nu este doar o formalitate, ci vine peste una dintre cele mai importante decizii pentru o generație întreagă: alegerea liceului.

În județul Iași, 6.477 de elevi au fost așteptați la Evaluarea Națională 2026, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași. Practic, vorbim despre aproape 6.500 de copii care intră acum în etapa admiterii, după publicarea rezultatelor finale și a ierarhiei județene.

Miza este și mai mare după rezultatele finale de la Evaluarea Națională. La nivel național, după contestații, 113.316 candidați au obținut medii mai mari sau egale cu 5, adică 79,1% dintre cei prezenți la toate probele. La Iași, procentul mediilor de cel puțin 5 a ajuns la 79,4%, iar 5.033 de candidați au trecut acest prag.

Fișa de opțiuni devine documentul decisiv

Între 13 și 20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a completează opțiunile în fișele de înscriere, împreună cu părinții și asistați de diriginți. Broșura de admitere pentru județul Iași avertizează direct că orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar un număr redus de opțiuni poate duce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

Aici este punctul sensibil pentru familiile din Iași. Elevii nu trebuie să treacă pe fișă doar liceele dorite, ci trebuie să facă o listă realistă, suficient de lungă, în ordinea preferințelor. Nu codurile „sigure” trebuie puse primele, ci specializările dorite cu adevărat. Calculatorul verifică opțiunile în ordinea mediilor și repartizează candidatul la prima variantă unde mai există loc liber.

Ministerul recomandă elevilor să consulte mediile de admitere din anii anteriori, broșurile județene și poziția ocupată în ierarhia județeană. Aceste informații nu garantează intrarea la un liceu, dar arată nivelul de concurență și ajută la completarea unei fișe fără riscuri inutile.

La Iași, diferența o pot face câteva sutimi

Concurența rămâne ridicată la colegiile mari din municipiul Iași. În planul de școlarizare pentru anul școlar 2026–2027 apar specializări unde ultima medie de admitere din 2025 a fost peste 9, inclusiv la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Colegiul Național, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” sau Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

De aceea, ghidul trebuie citit împreună cu broșura ISJ Iași. Ghidul explică pașii, dar broșura locală arată concret codurile specializărilor, numărul de locuri, ultima medie de admitere din 2025, locurile pentru elevii romi și locurile pentru elevii cu CES.

Pentru elevii cu medii mari, riscul este să trateze fișa superficial, convinși că media le ajunge. Pentru elevii aflați la mijlocul ierarhiei, strategia este esențială: trebuie puse suficiente variante, de la cele dorite până la cele realiste. Pentru elevii cu medii mici, o fișă completată atent poate face diferența între repartizarea din prima etapă și intrarea în etapa a doua.

Pe 22 iulie se află liceul

Repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie 2026. În aceeași zi sunt comunicate rezultatele candidaților repartizați și se afișează locurile rămase libere în unitățile de învățământ liceal. Între 23 și 28 iulie, candidații trebuie să depună dosarele la liceele la care au fost repartizați.

După această etapă, între 29 și 31 iulie se rezolvă situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată. A doua etapă începe cu afișarea centrului de admitere și a locurilor rămase libere, pe 31 iulie, iar repartizarea candidaților din etapa a doua este programată pe 17 și 18 august.

Pentru aproape 6.500 de elevi din Iași, următoarele zile nu înseamnă doar completarea unei hârtii. Înseamnă alegerea locului în care vor învăța patru ani, a profilului care le poate influența Bacalaureatul, facultatea și primele opțiuni profesionale. Ghidul Ministerului pune regulile pe masă, dar decizia finală se joacă în familie, la școală, în fața fișei de admitere. Clara DIMA