Revoluție la Politehnica ieșeană! Iașul intră în era aerospațială

Pentru prima dată în istoria învățământului superior tehnic din Moldova, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a primit acreditarea pentru înființarea specializării de licență „Inginerie aerospațială”, un domeniu considerat strategic la nivel mondial și asociat cu cele mai avansate tehnologii ale secolului XXI.

Potrivit rectorului Dan Cașcaval, noul program este rezultatul unor discuții purtate în ultimii ani cu reprezentanții companiei Aerostar Bacău, unul dintre cei mai importanți jucători din industria aerospațială românească, dar și al planurilor privind dezvoltarea Zonei Aeroportuare Iași într-un centru regional dedicat atât traficului aerian, cât și mentenanței aeronavelor comerciale.

Practic, pentru prima dată, Iașul încearcă să formeze specialiști pentru o industrie care până nu demult părea rezervată marilor centre tehnologice europene.

Ingineria aerospațială este unul dintre cele mai căutate domenii la nivel global, pe fondul dezvoltării accelerate a industriei aviatice, a programelor spațiale, a tehnologiilor de apărare și a noilor sisteme autonome de zbor.

În condițiile în care Aeroportul Iași își extinde constant activitatea, iar discuțiile despre transformarea zonei aeroportuare într-un hub regional devin tot mai intense, apariția unei specializări dedicate industriei aerospațiale pare să completeze perfect puzzle-ul dezvoltării regionale.

Diplomă europeană în trei țări

Mai mult, TUIASI vine și cu o premieră academică internațională care poate atrage atenția studenților din întreaga țară.

Universitatea lansează programul de master „Inginerie biochimică”, realizat în parteneriat cu două instituții prestigioase din Europa: Universitatea din Rouen, Franța, și Universitatea din Pescara, Italia.

Este unul dintre cele mai ambițioase programe internaționale dezvoltate vreodată de universitatea ieșeană.

Studenții vor urma cursuri în toate cele trei țări, câte un semestru la fiecare universitate parteneră, iar la final vor primi diplome recunoscute de toate cele trei instituții.

În acest an, la TUAISI, pentru licență sunt disponibile 2.570 de locuri finanțate de la buget, cu aproape 100 mai multe decât anul trecut.

La masterat sunt alocate 1.320 de locuri, iar pentru doctorat 125 de locuri, toate în creștere față de sesiunea precedentă.

Carmen DEACONU