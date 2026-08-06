* case vechi propuse pentru demolare, clădiri cu până la șase niveluri, parcări mecanizate și proiecte ajunse în instanță arată cât de puternică a devenit presiunea imobiliară asupra zonelor istorice ale Iașului

În centrul Iașului, un teren de numai câteva sute de metri pătrați poate valora enorm. Apropierea de universități, instituții, spitale și marile bulevarde transformă fiecare proprietate într-o posibilă afacere imobiliară. Numai că, în zonele protejate, o clădire nouă nu ocupă doar o parcelă, ci schimbă perspectiva asupra monumentelor, aduce trafic, cere parcări, umbrește curți și poate șterge urmele unui cartier vechi.

Șase niveluri printre casele de pe strada Gându

Unul dintre proiectele care au stârnit cele mai multe reacții este pregătit pe strada Gându nr. 8. Pe un teren de 1.660 de metri pătrați este propusă o clădire de birouri cu două subsoluri și șase niveluri supraterane, într-un țesut urban dominat de case joase. Documentația prevede ocuparea a 40% din teren și amenajarea a 22 de locuri de parcare. Optsprezece ar urma să fie realizate într-un sistem mecanizat amplasat la subsol. Soluția încearcă să rezolve lipsa spațiului, dar nu elimină întrebările privind accesul, fluxul de mașini și capacitatea unei străzi înguste de a prelua activitatea unei clădiri de birouri. Vecinii au reclamat înălțimea construcției, riscul de inundare, traficul și apropierea de proprietățile existente. În centrul unei asemenea dispute nu stă doar numărul etajelor, ci diferența de scară. O construcție masivă poate modifica definitiv imaginea unei străzi chiar dacă nu atinge fizic nicio casă veche.

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nu a dat undă verde proiectului, iar documentația a fost trimisă la București, pentru analiza Comisiei Naționale. Investiția rămâne astfel între argumentul dezvoltării economice și teama că zona va fi dominată de un volum disproporționat.

Demolarea, cea mai rapidă cale spre un teren profitabil

Pe strada Sărărie nr. 109, în apropierea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, un alt proiect a fost oprit. Investitorii intenționează să demoleze două construcții de pe un teren de 1.161 de metri pătrați și să ridice un imobil cu două etaje.

Una dintre clădirile existente datează de la începutul secolului al XX-lea. Chiar dacă nu are forța vizuală a unui palat sau a unei biserici, ea face parte din vechea structură a cartierului. Tocmai de aceea, specialiștii au cerut ca imobilul să fie păstrat măcar parțial și integrat în noul proiect.

Aici se vede una dintre marile vulnerabilități ale Iașului istoric. Nu dispar doar monumentele celebre. Se pierd, pe rând, casele obișnuite care dau proporție străzilor și fac legătura între marile clădiri de patrimoniu. O casă este declarată degradată sau nefuncțională, demolarea devine soluția cea mai simplă, iar terenul este pregătit pentru o construcție mai mare și mai rentabilă.

Casa Negruzzi, disputată între arheologie și profit

Cel mai complicat caz se află pe strada Costache Negruzzi, unde disputa a ajuns în instanță. Pe terenul unde autoritățile identifică fosta Casă Negruzzi a fost propusă o clădire cu cinci niveluri și aproximativ 35 de apartamente. Beneficiarul contestă amplasarea monumentului și susține că imobilul istoric s-ar fi aflat pe proprietatea vecină. În consecință, cere ca terenul să fie eliberat de sarcina arheologică, astfel încât investiția să poată continua. Ministerul Culturii și Direcția Județeană pentru Cultură Iași au fost chemate în judecată.

Următoarea ședință a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 este programată pe 20 august 2026, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Iași. Vor fi analizate documentațiile depuse până pe 13 august. Lista proiectelor va arăta ce alte intervenții sunt pregătite în zonele protejate ale orașului.

Dan DIMA