Apar probleme uriașe pe Autostrada Unirii A8! Finanțarea SAFE, în pericol

* fostul membru al Consiliului de Administrație al CNIR, activistul civic Cătălin Urtoi, acuză întârzieri grave în licitațiile pentru tronsoanele din județul Iași * situația cea mai gravă vizează tronsonul 4, Iași - Ungheni, unde, pe 5 august, Curtea de Apel București a suspendat practic procedura după admiterea plângerilor formulate de constructorii Erbașu și Concelex

Activistul civic Cătălin Urtoi, fost membru în Consiliul de Administrație al CNIR, lansează un nou semnal de alarmă privind stadiul Autostrăzii Unirii A8 pe raza județului Iași. Acesta susține că întârzierile generate de contestații și reevaluări ale licitațiilor pun în pericol finanțarea prin mecanismul SAFE și riscă să transforme proiectul într-un nou eșec major pentru Moldova.

Urtoi afirmă că avertizase încă din luna mai asupra riscului ca tronsoanele ieșene ale A8 să piardă finanțarea europeană, iar evoluțiile din ultimele zile i-ar confirma temerile. „Autostrada Unirii A8 pe raza județului Iași are șanse uriașe să devină un nou eșec. Licitațiile sunt ratate din cauza incompetenței unor comisii”, susține acesta.

Tronsonul Iași - Ungheni, blocat în instanță

Potrivit lui Urtoi, situația cea mai gravă vizează tronsonul 4, Iași - Ungheni, unde, pe 5 august, Curtea de Apel București a suspendat practic procedura după admiterea plângerilor formulate de constructorii Erbașu și Concelex. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 30 septembrie 2026, ceea ce înseamnă încă aproape două luni de stagnare.

În paralel, nici tronsonul 2, Târgu Frumos – Lețcani, nu înaintează. Acesta este blocat după ce CNSC a dispus reevaluarea unor aspecte ale licitației, iar CNIR trebuie să refacă analiza ofertelor.

„Ne îndreptăm spre un nou PNRR ratat”

Cătălin Urtoi atrage atenția că întârzierile administrative se adaugă duratei contractuale de 46 de luni pentru proiectare și execuție, fără a lua în calcul etapele birocratice precum avizele, exproprierile, aprobările tehnice și ordinele de începere a lucrărilor.

În opinia sa, acest calendar face tot mai dificilă încadrarea în termenele necesare pentru utilizarea finanțării europene. „Ne îndreptăm cu pași repezi spre un nou eșec, exact cum s-a întâmplat cu ratarea PNRR-ului pe capetele A8”, avertizează fostul membru al CA al CNIR.

Critici la adresa autorităților

Urtoi critică atât conducerea CNIR și Ministerul Transporturilor, cât și administrația locală și județeană din Iași, pe care le acuză de lipsă de reacție într-un moment decisiv pentru infrastructura Moldovei.

El susține că, în urmă cu câteva luni, în cadrul unei vizite la Guvern, alături de reprezentanții asociației #HaiCaSePoate, a atras atenția asupra problemelor existente în cadrul CNIR și asupra modului în care sunt gestionate licitațiile pentru A8.

Potrivit activistului, dacă actualele blocaje nu vor fi deblocate rapid, Iașul riscă să rămână fără autostradă și după anul 2030, în ciuda faptului că proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea economică a întregii regiuni a Moldovei. Daniel BACIU