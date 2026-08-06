Copiii rămași singuri acasă strigă după părinți!

* 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină acasă, în timp ce doar 20% ar prefera să plece ei în țara unde muncesc părinții

În spatele banilor trimiși lunar din străinătate se ascunde o dramă tăcută care afectează zeci de mii de copii din România. Un studiu realizat de Organizația Salvați Copiii România scoate la iveală realitatea dureroasă a copiilor rămași acasă: peste jumătate dintre ei nu își doresc telefoane, haine sau cadouri, ci un singur lucru – ca mama și tata să se întoarcă definitiv în România.

Sondajul arată că 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină acasă, în timp ce doar 20% ar prefera să plece ei în țara unde muncesc părinții. Restul nu au putut da un răspuns, semn al unei nesiguranțe emoționale care îi însoțește zi de zi.

Și mai impresionant este faptul că, deși sunt despărțiți de sute sau chiar mii de kilometri, 44% dintre copii spun că primul om pe care îl caută atunci când au o problemă este tot părintele plecat. Telefonul sau apelul video rămân singura punte dintre copii și cei care încearcă să le asigure un trai mai bun.

Discriminare și singurătate în școli

Drama nu se oprește în familie. Studiul relevă că 35% dintre copii au simțit că au fost tratați diferit la școală pentru simplul fapt că părinții lor muncesc în altă țară. Iar dintre aceștia, aproape trei sferturi spun că au fost ironizați, marginalizați sau au devenit ținta glumelor colegilor.

În lipsa părinților, copiii caută sprijin în alte persoane. Aproape un sfert dintre respondenți apelează la profesori, consilieri școlari sau asistenți sociali, în timp ce alții se bazează pe bunici, rude sau prieteni. Există însă și copii care aleg să sufere în tăcere: 4% spun că nu cer ajutor nimănui, indiferent cât de grea este situația.

Povestea care spune totul

În spatele statisticilor se află destine reale. Mihai și David, doi frați de 11 și 13 ani, sunt printre copiii sprijiniți de Salvați Copiii. După divorțul părinților, mama a plecat la muncă în Suedia, iar tatăl în Elveția. Cei doi au rămas în grija unei prietene de familie.

Specialiștii spun că băieții manifestă tristețe, agitație și, uneori, o aparentă indiferență față de activitățile care înainte le făceau plăcere. În fiecare zi merg la centrul Salvați Copiii, unde primesc o masă caldă, consiliere psihologică, sprijin școlar și activități recreative. Chiar și așa, lipsa părinților continuă să le marcheze dezvoltarea emoțională.

Comunicarea rămâne colacul de salvare

Veștile bune sunt că mulți părinți încearcă să păstreze legătura cu cei mici. Aproape 39% dintre copii vorbesc zilnic cu părinții despre ceea ce li se întâmplă la școală, iar alți 27% discută de câteva ori pe săptămână. Totuși, există și copii care vorbesc foarte rar sau preferă să își ascundă problemele.

„Copiii înțeleg de ce părinții au plecat, dar resimt profund lipsa lor. Comunicarea constantă le oferă sentimentul de siguranță de care au nevoie”, explică Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.

Campania care încearcă să țină familiile unite

Pornind de la aceste concluzii, Salvați Copiii lansează ediția 2026 a campaniei „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Inițiativa îi încurajează pe părinții aflați peste hotare să mențină un contact permanent cu copiii rămași în țară și beneficiază de sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, al Poliției de Frontieră Române și al aeroporturilor din Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Suceava.

Mesajul studiului este unul simplu, dar puternic: banii pot asigura un trai mai bun, însă nu pot înlocui prezența unui părinte. Pentru mii de copii din România, cel mai mare dor nu este un cadou venit din străinătate, ci îmbrățișarea mamei sau a tatălui întors acasă. Carmen DE|ACONU