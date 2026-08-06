Muzică în clădirile istorice ale României

* Romanian Guitar Quartet încheie la Iași turneul național „Anotimpuri/Vivaldi”, după o serie de concerte susținute în clădiri istorice din țară

Celebrele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi vor putea fi ascultate într-o formulă neobișnuită, duminică, 9 august, de la ora 18.00, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iași * patru chitariști vor reinterpreta una dintre cele mai cunoscute creații ale muzicii baroce

După concertele susținute în mai multe clădiri de patrimoniu din România, Romanian Guitar Quartet ajunge la Palatul Culturii din Iași pentru ultima reprezentație a turneului național „Anotimpuri/Vivaldi”. Înaintea concertului ieșean, muzicienii vor urca pe scena Sinagogii Mari din Rădăuți, pe 7 august, de la ora 19.00, și vor concerta la Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, pe 8 august, de la ora 18.00. Finalul este programat o zi mai târziu, în Sala Voievozilor din Iași.

Turneul desfășurat între 25 iulie și 9 august propune o reinterpretare pentru patru chitare a celebrelor concerte compuse de Antonio Vivaldi. Primăvara, vara, toamna și iarna, redate în partitura originală prin vioară și orchestră, sunt reconstruite prin sunetul celor patru instrumente.

Aranjamentul, o premieră pentru scena muzicală românească. păstrează contrastele, ritmul și imaginile sonore ale lucrării lui Vivaldi, dar le transpune într-o sonoritate mai intimă, specifică muzicii de cameră.

Din Romanian Guitar Quartet face Dan Alexandru Arhire, chitarist și cadru universitar ieșean, cu apariții solistice pe scenele mai multor filarmonici din țară și cu două materiale discografice în portofoliu. Alături de el sunt Dragoș Ilie, unul dintre cei mai premiați chitariști români ai noii generații și partener de scenă al violonistului Alexandru Tomescu, Costin Soare, muzician cu numeroase turnee naționale și internaționale, și Ioan Bănescu, nominalizat la categoria „Interpretul anului” în cadrul Galei Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România. Cei patru artiști formează un ansamblu nou, creat pentru explorarea repertoriului destinat chitarei, dar și pentru transcrierea unor lucrări celebre, cunoscute publicului în versiuni orchestrale.

Muzică în clădirile istorice ale României

Proiectul organizat de Asociația Culturală Kitharalogos nu se limitează la componenta muzicală. Concertele au fost programate în clădiri cu valoare istorică și arhitecturală, pentru a atrage atenția asupra patrimoniului construit.

Turneul a trecut prin spații emblematice, precum Castelul Peleș, Palatul Brukenthal și Palatul Culturii din Iași, dar și prin locuri mai puțin cunoscute publicului larg, printre care bisericile fortificate din Cincșor și Moșna, Sinagoga Mare din Rădăuți și Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

Inițiativa va continua și după încheierea concertelor. Doi tineri cineaști vor realiza documentare dedicate unor clădiri incluse în traseu, iar patru compozitori selectați în urma unui apel național vor scrie lucrări pentru cvartet de chitare și bandă, inspirate de aceste spații. Clara DIMA