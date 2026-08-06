Tramvaiele, înlocuite de autobuze pe mai multe trasee, la Iași

* lucrările de reabilitare a căii de rulare din zona Târgu Cucu modifică circulația mijloacelor de transport în comun pe 7 și 8 august * călătorii trebuie să fie atenți la noile trasee

În weekendul 7–8 august 2026, ieșenii care folosesc transportul public vor trebui să își adapteze traseele. Compania de Transport Public anunță modificări importante în circulația tramvaielor și autobuzelor, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căii de rulare din zona Târgu Cucu.

Cea mai importantă schimbare îi vizează pe călătorii de pe liniile 1, 8, 9 și 13, unde tramvaiele vor fi înlocuite temporar cu autobuze.

Totodată, tramvaiul 7 va circula pe un traseu modificat: Canta - Gară - Pod de Piatră - bulevardul Nicolae Iorga - Baza 3 - Tutora.

Pe tronsonul Copou – Târgu Cucu vor continua să circule tramvaie, însă linia 3 va avea un traseu redus, circulând doar între Dancu și Tătărași Nord.

Pentru a asigura legătura cu zona centrală, autoritățile introduc și traseul special 3b, deservit exclusiv de autobuze.

Traseul 3b - Tur: Gară - Piața Unirii - Filarmonică -– Tătărași Nord. Retur: Tătărași Nord - Târgu Cucu - Bulevardul Independenței - strada George Enescu - Piața Unirii - Șoseaua Arcu - strada Bacinschi - Gară.

Reprezentanții transportului public recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările temporare, pentru a evita întârzierile.

Lucrările din zona Târgu Cucu fac parte din programul de modernizare a infrastructurii de transport, care urmărește creșterea siguranței și a confortului călătorilor pe una dintre cele mai circulate linii de tramvai din municipiu. Daniel BACIU