Drumul expres Tișița - Albița, blocat după explozia costurilor!

* contractul pentru studiul de fezabilitate a fost suspendat după ce necesarul de foraje geotehnice a crescut de peste cinci ori * calendarul licitației pentru proiectare și execuție este împins pe termen nedefinit

Unul dintre cele mai importante proiecte rutiere care ar urma să lege România de Republica Moldova intră într-un nou blocaj. Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al Drumului Expres Tișița–Albița a fost suspendat, după ce investigațiile geotehnice s-au dovedit mult mai complexe decât se estimase inițial, iar costurile suplimentare au depășit valoarea prevăzută în contract.

Problema care a dus la suspendarea proiectului este uriașă. Dacă oferta inițială prevedea 5.350 de metri liniari de foraje geotehnice, proiectantul a ajuns să solicite 27.851 de metri liniari, adică de peste cinci ori mai mult decât fusese estimat la semnarea contractului.

Contract suspendat de trei ori

Ministerul Transporturilor recunoaște că aceste lucrări suplimentare nu mai pot fi acoperite din valoarea contractuală. „Lucrările suplimentare depășesc valoarea contractuală, chiar și în situația utilizării integrale a rezervelor de implementare”, au transmis reprezentanții ministerului.

În lipsa unei soluții financiare, contractul a fost suspendat succesiv, din trei în trei luni, începând cu 27 noiembrie 2025, apoi la 27 februarie 2026 și 27 mai 2026, iar în prezent rămâne suspendat.

Autoritățile încearcă să identifice o variantă care să permită continuarea studiilor geotehnice și finalizarea documentației.

Până atunci, întreg calendarul proiectului este dat peste cap.Suspendarea studiului de fezabilitate înseamnă că nu poate fi aprobată documentația tehnico-economică, iar licitația pentru proiectare și execuție nu poate fi lansată.

Practic, toate etapele următoare depind de finalizarea studiului geotehnic, ceea ce împinge proiectul cu ani buni în urmă.

Traseul a fost ales

Există însă și o veste pozitivă. Analiza multicriterială a fost finalizată, iar autoritățile au stabilit varianta optimă de traseu.

Viitorul drum expres va avea aproximativ 141 de kilometri și va face parte din obiectivul strategic „Autostrada București – Focșani – Albița”.

Noua șosea rapidă va lega Tișița de Albița, asigurând conexiunea rutieră dintre București și Chișinău și făcând parte din rețeaua europeană de transport TEN-T.

Studiul de fezabilitate, gata abia în 2028

Potrivit Ministerului Transporturilor, finalizarea studiului de fezabilitate este estimată abia în 2028, ceea ce înseamnă că lucrările propriu-zise sunt încă departe.

Etapa de proiectare este prevăzută să fie finanțată prin Programul Transport 2021–2027, cu aplicarea regulii n+2, ceea ce permite utilizarea fondurilor europene până la sfârșitul anului 2029.

În schimb, execuția efectivă a drumului expres, împreună cu proiectarea, supervizarea și exproprierile, va depinde de viitorul exercițiu financiar european 2028–2034.

Astfel, deși traseul este deja stabilit pe hârtie, unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pentru estul României intră într-o nouă perioadă de incertitudine, iar șansele ca șoseaua rapidă dintre Tișița și Albița să devină realitate în următorii ani se îndepărtează considerabil. Daniel BACIU