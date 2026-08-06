Criză de Colebil și Panzcebil

* vânzarea celor două medicamente a fost blocată pe întregul circuit comercial * Biofarm susține că măsura nu are legătură cu siguranța produselor

Ieșenii nu mai pot cumpăra, pentru moment, două dintre cele mai cunoscute produse utilizate în tulburările digestive și biliare. Reluarea comercializării depinde de clarificările cerute producătorului de autoritatea națională.

Vânzarea medicamentelor Colebil și Panzcebil a fost oprită temporar pe întregul lanț de distribuție, inclusiv în farmacii. Măsura a fost luată la solicitarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, pentru clarificarea documentației celor două produse.

Decizia se aplică întregului circuit comercial. Distribuitorii nu mai pot livra produsele, iar farmaciile nu le mai pot vinde până la clarificarea situației administrative.

Biofarm nu a precizat ce elemente ale documentației trebuie lămurite și nici cât timp va rămâne în vigoare blocarea. Compania a anunțat că va informa investitorii în cazul unor noi evoluții.

Prin urmare, nu există deocamdată o dată oficială la care Colebil și Panzcebil ar putea reveni pe rafturile farmaciilor.

Biofarm: „Nu sunt probleme de calitate sau siguranță”

Producătorul subliniază că oprirea vânzării nu a fost prezentată drept o retragere provocată de defecte de fabricație, probleme de calitate sau riscuri nou-identificate pentru pacienți.

Potrivit raportului oficial, cele două produse continuă să îndeplinească standardele de calitate și de siguranță pentru pacient. Măsura urmărește clarificarea documentelor solicitate de ANMDMR. Această diferență este importantă: medicamentele nu au fost retrase în urma unei alerte privind reacții adverse, ci au fost blocate temporar de la comercializare în timpul verificării documentației.

Persoanele care foloseau Colebil sau Panzcebil și au nevoie de continuarea unui tratament digestiv ar trebui să solicite recomandarea medicului sau a farmacistului. Înlocuirea unui produs cu altul nu trebuie făcută numai după denumirea afecțiunii, deoarece medicamentele pot avea compoziții, contraindicații și indicații diferite.

Reluarea vânzărilor va putea avea loc după soluționarea solicitărilor autorității și după apariția unei noi comunicări oficiale din partea Biofarm sau ANMDMR.

Clara DIMA