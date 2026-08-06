Un incident grav petrecut în comuna Deleni s-a încheiat cu o reținere și un dosar penal pentru schingiuirea animalelor. O femeie în vârstă de 44 de ani este acuzată că a intrat intenționat cu autoturismul într-o turmă de oi, rănind unul dintre animale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus, la data de 5 august, reținerea femeii pentru 24 de ore.

Anchetatorii au stabilit că incidentul s-ar fi petrecut pe 25 iulie, pe fondul unui conflict izbucnit după ce o turmă de oi, aparținând unui tânăr de 27 de ani, ar fi pătruns pe un teren aflat în proprietatea femeii, în localitatea Deleni.

Conform cercetărilor, femeia ar fi reacționat violent și ar fi lovit intenționat turma cu autoturismul, provocând rănirea uneia dintre oi.

Pe 6 august, suspecta a fost prezentată procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău. Procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Polițiștii reamintesc că infracțiunile împotriva animalelor sunt sancționate de lege și pot atrage răspunderea penală, precum și măsuri preventive.

Reprezentanții Poliției Române au transmis că vor continua acțiunile de prevenire și combatere a faptelor de cruzime față de animale, pentru protejarea acestora și aplicarea fermă a legislației în vigoare. Andrei TURCU