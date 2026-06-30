Blocaj uriaș pe A7 și A8! UMB cere intervenția Guvernului după ce a rămas fără bitum

* problema nu ține de constructor, ci de lipsa produselor petroliere de pe piața internațională, fenomen generat de tensiunile geopolitice și de conflictul din Iran * dacă situația nu este rezolvată rapid, lucrările aflate în faza finală de execuție riscă să fie încetinite sau chiar blocate

O nouă amenințare planează asupra marilor proiecte de infrastructură din România, iar efectele s-ar putea resimți direct pe cele mai importante șantiere din Moldova. Grupul UMB, cel mai mare constructor român de autostrăzi, a notificat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere că întâmpină dificultăți majore în aprovizionarea cu bitum, materia primă esențială pentru producerea asfaltului. Dacă situația nu este rezolvată rapid, lucrările aflate în faza finală de execuție riscă să fie încetinite sau chiar blocate.

Criza e generată de tensiunile geopolitice și de conflictul din Iran

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, problema nu ține de constructor, ci de lipsa produselor petroliere de pe piața internațională, fenomen generat de tensiunile geopolitice și de conflictul din Iran. Surse din cadrul CNAIR au explicat că diminuarea disponibilității bitumului nu poate fi rezolvată prin măsuri luate de companii, ci necesită intervenția Guvernului și identificarea unor soluții la nivel de stat, inclusiv prin acorduri pentru securizarea aprovizionării, așa cum procedează și alte țări.

Momentul în care apare această criză este unul extrem de sensibil. Grupul UMB lucrează simultan pe cele mai importante proiecte rutiere din România, iar multe dintre ele au intrat exact în etapa în care consumul de bitum este cel mai ridicat.

Pericol uriaș pentru banii din PNRR

Pe Autostrada Moldovei A7, tronsoanele dintre Adjud și Pașcani trebuie finalizate până la sfârșitul anului, iar pe lotul Mircești – Pașcani utilajele au început deja așternerea asfaltului. Doar pentru acest sector este necesară o cantitate estimată la aproximativ 300.000 de tone de asfalt.

În paralel, pe Autostrada Transilvania, loturile Nădășelu – Poarta Sălajului au ajuns la un stadiu de aproape 99% și mai au nevoie de stratul final de uzură. Situații similare se regăsesc pe Drumul Expres Brăila – Galați și pe Autostrada de Centură A0 Nord, unde ultimele operațiuni înainte de recepție presupun, de asemenea, lucrări de asfaltare.

Miza este uriașă. România are în execuție sute de kilometri de autostradă, iar multe dintre aceste proiecte sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Respectarea termenelor este esențială pentru decontarea fondurilor europene, iar orice întârziere provocată de lipsa materialelor de construcție poate însemna întârzieri la inaugurare și dificultăți în recuperarea banilor europeni.

Deși mecanismul negociat recent cu Comisia Europeană permite decontarea proporțională a lucrărilor realizate, fiecare kilometru rămas nefinalizat până la termenele asumate reduce sumele care pot fi recuperate și prelungește perioada până la deschiderea circulației.

Autoritățile caută soluții

În acest moment nu există informații oficiale care să confirme oprirea efectivă a lucrărilor pe șantierele UMB. Constructorul a semnalat însă un risc privind aprovizionarea cu bitum, iar autoritățile caută soluții pentru evitarea unei crize de materiale care ar putea afecta ritmul lucrărilor.

Dacă dificultățile de aprovizionare se vor extinde și la alți constructori, România s-ar putea confrunta cu unul dintre cele mai dificile momente din ultimii ani pentru sectorul infrastructurii.

Într-o perioadă în care se construiesc simultan sute de kilometri de autostradă, lipsa unei singure materii prime poate deveni un obstacol major, demonstrând cât de dependent este acest domeniu de evoluțiile geopolitice și de lanțurile internaționale de aprovizionare.

Daniel BACIU