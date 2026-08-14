Semnal de alarmă în Moldova: zeci de teste pozitive la screeningul pentru cancer colorectal

La câteva luni de la demararea programului regional de screening pentru cancerul colorectal destinat persoanelor vulnerabile din Moldova, primele rezultate arată că peste 3.000 de oameni au fost deja înscrişi în program, iar aproape 2.000 au primit rezultatele testelor pentru depistarea sângerărilor oculte în materiile fecale. Dintre aceştia, 182 au avut rezultate pozitive şi au fost îndrumaţi către investigaţii suplimentare.

Programul COLONPREV, coordonat de Institutul Regional de Oncologie Iaşi, a început în acest an şi se desfăşoară în cele şase judeţe ale Regiunii Nord-Est. Primele date privind implementarea programului au fost prezentate după primele luni de activitate, iar cifrele arată că screeningul a ajuns în special la persoane din mediul rural şi la oameni aflaţi în situaţii de vulnerabilitate socio-economică.

Până la momentul prezentării rezultatelor, peste 3.000 de persoane fuseseră înrolate în platforma Sistemului Electronic de Evidenţă a Screeningului (ROCCAS). Iaşul concentrează 40,4% dintre participanţi, urmat de Neamţ, cu 33,2%, şi Suceava, cu 26,4%. Cei mai mulţi dintre cei înscrişi, 87%, locuiesc în mediul rural. Vârsta medie este de 61 de ani, iar femeile reprezintă 58% dintre participanţi. Mai mult de jumătate dintre participanţi, 53%, provin din comunităţi marginalizate şi au fost înrolaţi doar pe baza cărţii de identitate. Alţi 47% se încadrează într-o categorie de vulnerabilitate socio-economică, între aceştia fiind persoane neasigurate, cu dizabilităţi, beneficiari ai venitului minim de incluziune, persoane din cămine de bătrâni sau oameni care trăiesc în gospodării fără facilităţi sanitare.

182 de teste pozitive

Dintre persoanele înscrise şi testate, echipa proiectului a primit până acum rezultatele pentru 1.928 de teste FIT, reprezentând 65% din total. 94% dintre rezultate au fost negative, în timp ce 6%, respectiv 182 de persoane, au avut un rezultat pozitiv. Un rezultat pozitiv nu înseamnă automat cancer, însă necesită investigaţii suplimentare pentru identificarea cauzei.

Dintre cele 182 de persoane cu test pozitiv, 137 au participat deja sau sunt programate pentru colonoscopie. Investigaţia este următorul pas pentru persoanele la care testul FIT indică prezenţa sângelui ocult în materiile fecale.

“Programul se adresează persoanelor cu vârste între 50 şi 74 de ani care fac parte din categorii vulnerabile. Screeningul începe prin contactarea persoanei de către medicul de familie, care îi oferă gratuit testul FIT şi îi explică modul de recoltare. Proba este recoltată acasă şi returnată medicului de familie, iar rezultatul este comunicat ulterior pacientului”, a declarat Mihaela Tomaziu, coodonatorul de proiect din partea UMF Iaşi.

Până acum, în program au fost atraşi 72 de medici de familie, dintre care 58 au semnat contractele de afiliere, iar alte 14 dosare se află în verificare şi contractare. În judeţul Iaşi sunt afiliaţi 28 de medici de familie. În cadrul campaniei de informare au fost organizate 39 de evenimente comunitare la cabinetele medicilor de familie, 24 dintre acestea în judeţul Iaşi.

Screeningul trebuie să ajungă la peste 25.000 de persoane

Programul are ca obiectiv informarea şi mobilizarea a 31.568 de persoane vulnerabile din Regiunea Nord-Est, cu vârste între 50 şi 74 de ani. Dintre acestea, cel puţin 25.255 sunt prevăzute să beneficieze efectiv de testarea FIT, iar minimum 1.263 de persoane urmează să fie direcţionate către colonoscopie.

“Programul se va desfăşura până la sfârşitul anului 2029 şi urmăreşte să ducă screeningul mai aproape de persoanele care au cel mai dificil acces la servicii medicale preventive. Proiectul are o valoare de peste 35,5 milioane de lei şi este finanţat prin Programul Sănătate 2021-2027, cu fonduri europene prin Fondul Social European Plus”, a declarat Mirela Grosu, managerul IRO. Laura RADU

Laura RADU