Motorina se ieftinește de duminică! Guvernul taie acciza cu 20%

* efectul pentru șoferi ar trebui să fie unul imediat: aproximativ 68 de bani economisiți la fiecare litru * la Iași, astăzi, motorina se vindea cu prețuri între 10,67 și 10,79 lei litrul, iar benzina între 9,51 și 9,57 lei litrul

Vești importante pentru șoferii români: motorina se va ieftini începând de duminică, 16 august 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis reducerea temporară a accizei cu 20%.

Măsura vine într-un moment în care prețurile carburanților au explodat, iar motorina s-a apropiat periculos de pragul de 11 lei pe litru!

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, reducerea va fi aplicată în perioada 16–31 august, iar acciza la motorina standard va scădea cu 560,86 lei pentru fiecare 1.000 de litri.

Efectul pentru șoferi ar trebui să fie unul imediat: aproximativ 68 de bani economisiți la fiecare litru. Astfel, un șofer care își umple rezervorul cu 50 de litri ar putea plăti cu aproximativ 34 de lei mai puțin.

Iar miza este uriașă pentru transportatori și fermieri. Potrivit calculelor prezentate de Ministerul Finanțelor, economia anuală estimată ajunge la aproximativ 2.443 de lei pentru o autoutilitară și poate urca la 23.750 de lei pentru un camion de 40 de tone. În cazul unui fermier care consumă 10.000 de litri într-un sezon, economia ar putea ajunge la aproximativ 6.800 de lei.

Motorina ar putea coborî sub 10 lei

Decizia vine după creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Datele analizate de Ministerul Finanțelor arată o creștere de 34,13% a cotațiilor Platts pentru motorină, în timp ce prețul mediu la pompă a crescut cu 23,01%.

Noua lege permite statului să intervină temporar atunci când evoluția pieței justifică o asemenea măsură.

Ținta este spectaculoasă: motorina ar putea coborî din nou sub pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Reducerea nu este însă garantată la aceeași valoare pe termen nelimitat. Mecanismul este unul dinamic: acciza poate fi ajustată în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Situația va fi reevaluată din două în două săptămâni.

Nazare susține că intervenția a fost construită astfel încât să nu genereze un cost bugetar net, veniturile suplimentare provenite din TVA și contribuția de solidaritate plătită de marii operatori urmând să contribuie la finanțarea măsurii.

Pentru milioane de români, însă, calculul este mult mai simplu: de duminică, fiecare plin de motorină ar putea costa cu zeci de lei mai puțin. Daniel BACIU