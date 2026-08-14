Produse naturale, preparate locale, bunătăți făcute în gospodării și obiecte realizate de meșteșugari vor putea fi cumpărate direct de la cei care le produc. Piața Metropolitană revine în acest weekend, iar prima oprire din 2026 este la Rediu.

Piața Metropolitană începe edițiile din 2026 la Rediu

Locuitorii din zona metropolitană a Iașului au din nou ocazia să cumpere direct de la producători locali. Piața Metropolitană Rediu va avea loc în zilele de 15 și 16 august 2026, la Baza Sportivă Rediu, evenimentul fiind inclus în programul Zilelor Comunei Rediu.

La standuri vor fi prezenți producători din comunitățile locale, cu produse naturale și preparate realizate în gospodării sau în mici afaceri de familie. Lor li se vor alătura meșteșugari care își vor prezenta obiectele realizate manual.

Conceptul Pieței Metropolitane pune accent pe întâlnirea directă dintre cumpărător și producător. Pentru vizitatori, evenimentul este și o ocazie de a afla cine sunt oamenii din spatele produselor, cum sunt acestea realizate și de unde provin ingredientele.

Produse locale cumpărate direct de la producători

În ultimii ani, târgurile dedicate micilor producători au devenit o alternativă pentru cei care caută alimente locale și vor să reducă distanța dintre gospodărie și cumpărător. În locul unui produs anonim de pe raft, vizitatorul poate discuta direct cu cel care îl cultivă, îl prepară sau îl transformă.

Piața Metropolitană urmărește tocmai această legătură. Produsele sunt aduse în fața publicului de oamenii care le realizează, iar banii cheltuiți rămân, în mare parte, în economia comunităților din jurul Iașului.

Pentru micii producători, asemenea evenimente înseamnă nu doar vânzări, ci și posibilitatea de a deveni cunoscuți, de a-și forma o clientelă și de a ajunge la cumpărători dincolo de localitatea în care își desfășoară activitatea.

Două zile de târg în cadrul Zilelor Comunei Rediu

Alegerea Rediului pentru deschiderea edițiilor din acest an aduce Piața Metropolitană într-o comună aflată în imediata apropiere a Iașului și într-un weekend în care sunt așteptați numeroși participanți la manifestările organizate de comunitate.

Târgul se desfășoară sâmbătă și duminică, 15–16 august, la Baza Sportivă Rediu, iar accesul la standurile producătorilor va face parte din programul Zilelor Comunei.

Mesajul ediției rămâne unul simplu: „Cumpărăm local. Susținem local. Creștem împreună.” Maura ANGHEL