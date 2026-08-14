* după 931 de zile de mandat, Andrei Apreotesei lasă în urmă sute de expoziții și evenimente, peste un milion de beneficiari și venituri proprii de aproape 12,5 milioane de lei * noul manager, Alexandru Chituță, spune că presiunea este acum „mult mai mare” și anunță ca primă direcție importantă o colaborare extinsă între muzeele din Moldova și Basarabia

Ștafeta s-a schimbat, joi, la Palatul Culturii din Iași. Andrei Apreotesei și-a încheiat mandatul de interimar la conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova”, iar locul său a fost preluat de Alexandru Chituță, cunoscut pentru activitatea desfășurată la Muzeul Național Brukenthal.

Momentul predării mandatului a avut loc în prezența primarului Mihai Chirica și a consulului onorific al Franței la Iași, Radu Grădinaru.

Andrei Apreotesei pleacă după 931 de zile de mandat

La finalul celor 931 de zile în care a condus Complexul Muzeal Național „Moldova”, Andrei Apreotesei a prezentat bilanțul mandatului său. În această perioadă, instituția a găzduit 167 de expoziții și 307 evenimente și a publicat 12 albume. Tot în acest interval au fost vândute 688.712 bilete, iar alte 444.125 de persoane au beneficiat de acces gratuit. În total, peste 1,13 milioane de persoane au trecut prin muzeele și evenimentele instituției în mai puțin de trei ani. Veniturile proprii realizate în cele 931 de zile au ajuns la 12.485.000 de lei. Apreotesei și-a exprimat încrederea că noul manager va continua dezvoltarea instituției. „Sunt ferm convins că Alexandru Chituță va face lucruri frumoase aici, la fel cum a făcut și la Brukenthal”, a declarat Andrei Apreotesei.

Alexandru Chituță: „Presiunea este mult mai mare”

Alexandru Chituță preia astfel o instituție care vine după o perioadă cu rezultate ridicate, iar noul manager a recunoscut că tocmai acest lucru ridică nivelul așteptărilor.

„Presiunea este mult mai mare să rămâi la același nivel pentru că instituția a mers extraordinar. Vom încerca să dăm mediului cultural românesc un gând și o colaborare excelentă”, a declarat Alexandru Chituță.

Noul manager a insistat și asupra ideii de continuitate. El a arătat că plecarea lui Andrei Apreotesei nu trebuie privită ca o ruptură și că fostul manager rămâne binevenit la Palatul Culturii. În intervenția sa, Chituță a vorbit despre colaborare, dialog și despre necesitatea ca experiența oamenilor care au lucrat pentru instituție să nu fie pierdută. „Nu există niciun sfârșit, niciun început”, a fost, în esență, mesajul transmis de noul manager, care a descris schimbarea drept deschiderea unei noi pagini pentru instituție.

O alianță a muzeelor din Moldova și Basarabia

Alexandru Chituță a anunțat și una dintre direcțiile pe care vrea să le dezvolte la Iași: constituirea unei Alianțe a Muzeelor din Moldova și Basarabia.

Ideea este ca instituțiile muzeale să colaboreze mai strâns și să poată construi împreună expoziții și proiecte culturale de mai mare amploare. „Împreună putem fi mai puternici, putem derula proiecte de anvergură”, a arătat noul manager.

Chituță a spus că vrea ca activitatea sa la Iași să se bazeze pe dialog cu echipa Palatului Culturii și cu mediul cultural local. Alexandru Chituță preia o instituție cu un bilanț consistent și cu un public numeros, iar provocarea noului mandat va fi nu doar menținerea acestui nivel, ci și deschiderea Palatului Culturii către proiecte comune cu alte mari instituții muzeale din regiune.

Maura ANGHEL, Laura RADU