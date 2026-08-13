A7 ia avânt: asfalt pe toți cei 30,3 kilometri ai lotului Săucești - Trifești!

* cele trei loturi de pe sectorul Bacău – Pașcani trebuie să atingă, până la 31 august, un progres financiar estimat la 80-90% din valoarea contractelor, țintă legată de condițiile pentru obținerea celei de-a șasea tranșe din PNRR * pe hârtie, saltul de la 62% stadiu fizic la un progres financiar de 80-90% într-un interval atât de scurt pare extrem de ambițios

Șantierul Autostrăzii Moldovei A7 intră într-o nouă fază spectaculoasă. Pe lotul Săucești – Trifești, unul dintre cele trei tronsoane care leagă Bacăul de Pașcani, constructorul UMB a depășit 62% stadiu fizic, iar pe întregul traseu de 30,3 kilometri există deja asfalt. În multe zone se lucrează chiar la stratul de uzură, iar marcajele rutiere au început să fie trasate.

Ritmul de lucru este impresionant. La sfârșitul lunii aprilie, progresul era de aproximativ 49%, ceea ce înseamnă că în doar trei luni șantierul a câștigat circa 13 puncte procentuale. Mai mult, în primul semestru al anului, lotul a înregistrat un avans de aproximativ 20 de puncte procentuale, cel mai mare progres semestrial de pe sectorul Bacău – Pașcani.

Dar adevărata provocare abia acum se vede. Potrivit DRDP Iași, constructorul trebuie să accelereze lucrările la structurile de pe traseu: pasaje, poduri, subtraversări de drumuri locale și noduri rutiere. Asfaltarea a avansat spectaculos, însă finalizarea autostrăzii depinde decisiv de ritmul în care sunt închise aceste lucrări complexe.

UMB are însă un argument puternic: pe lotul vecin Răcăciuni - Bacău, constructorul a dus la un stadiu foarte avansat structuri de dimensiuni impresionante. Viaductul de la Cleja, lung de 1.215 metri, a ajuns la aproximativ 90%, iar pasajul Nicolae Bălcescu, de circa 700 de metri, este la aproximativ 95%.

Marea miză: termenul de 31 august

Presiunea este uriașă pe întreg sectorul Bacău - Pașcani. Cele trei loturi trebuie să atingă până la 31 august un progres financiar estimat la 80-90% din valoarea contractelor, țintă legată de condițiile pentru obținerea celei de-a șasea tranșe din PNRR.

Pe hârtie, saltul de la 62% stadiu fizic la un progres financiar de 80-90% într-un interval atât de scurt pare extrem de ambițios. Secretarul de stat Horațiu Cosma susține însă că cifrele oficiale ar putea rămâne în urma realității din teren și că, pe anumite loturi, progresul real s-ar apropia deja de 70%.

Lotul Săucești - Trifești este, de altfel, cel mai avansat dintre cele trei tronsoane situate la est de Bacău. Ritmul de lucru a crescut de la aproximativ 4,65 puncte procentuale în luna mai la aproape 6 puncte în iunie.

120 de kilometri de autostradă construiți de UMB

Lotul face parte din sectorul de aproximativ 120 de kilometri dintre Adjud și Pașcani, executat de UMB cu circa 5.000 de oameni. Iar pe partea dinspre Adjud lucrările sunt și mai avansate.

Pe Răcăciuni - Bacău, progresul a ajuns la aproximativ 84%, în timp ce pe Adjudu Vechi - Răcăciuni lucrările sunt practic finalizate, cu un stadiu de peste 99%. Recepția acestui tronson este programată până la 31 august.

Situația este însă diferită pe celelalte două loturi care duc spre Pașcani. Trifești - Gherăești avea la începutul lunii iulie un stadiu de aproximativ 55%, în timp ce pe Mircești - Pașcani lucrările se aflau la circa 52%, șantierul fiind afectat de complexitatea nodului turbion.

Moldova așteaptă autostrada

Miza depășește cu mult cifrele din rapoartele de progres. A7 este infrastructura care poate schimba radical legătura Moldovei cu restul țării, iar fiecare kilometru finalizat înseamnă o conexiune mai rapidă către București, Transilvania și vestul României.

Estimările actuale indică posibilitatea ca circulația să fie deschisă până la Roman - Săbăoani în cursul acestui an. Pentru ultimul lot, Mircești - Pașcani, însă, există încă semne de întrebare. Complexitatea lucrărilor ar putea împinge finalizarea cu una până la trei luni în 2027.

Până atunci, imaginile de pe lotul Săucești - Trifești transmit un mesaj clar: A7 prinde contur cu o viteză tot mai mare, iar UMB apasă accelerația într-o cursă contracronometru pentru a duce Autostrada Moldovei cât mai aproape de Pașcani. Daniel BACIU