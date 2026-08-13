Tătărași: traseul autobuzului 18 își schimbă sensul de circulație

Ieșenii care folosesc autobuzul de pe traseul 18 trebuie să fie atenți la o modificare importantă anunțată de Compania de Transport Public Iași. Începând de joi, 13 august 2026, autobuzele vor circula în sens invers față de cel actual.

Noua rută va fi: Tătărași Sud - strada A. Obreja - strada Aeroportului - strada Mistrețului - strada Moților - strada Aviației - strada Locotenent Popovici - Tătărași Sud.

Schimbarea vizează sensul de deplasare al autobuzelor, iar stațiile de transport public își păstrează amplasamentele actuale. Totuși, călătorii trebuie să țină cont de un detaliu esențial: îmbarcarea și debarcarea se vor face de pe celălalt trotuar, în funcție de noul sens de circulație.

Astfel, cei care ajung joi în stațiile traseului 18 nu trebuie să se mire dacă autobuzul apare din direcția opusă celei cu care erau obișnuiți. Modificarea este valabilă începând cu data de 13 august, iar călătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție partea de drum de pe care trebuie să aștepte mijlocul de transport.

CTP Iași transmite că schimbarea este una de traseu și le solicită călătorilor să manifeste înțelegere pentru această modificare.

Atenție, așadar, pentru cei care folosesc zilnic traseul 18: stațiile rămân pe aceleași străzi, dar autobuzul va veni din celălalt sens, iar urcarea și coborârea se vor face de pe trotuarul corespunzător noului itinerariu. Carmen DEACONU